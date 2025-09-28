Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ αλλά και το νέο στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή που ολοκληρώθηκε με την κεφαλιά του Άλεξ Γερεμέγεφ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός πέτυχε στο πρώτο του «τρίποντο» στη Stoiximan Super League.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 3-3 με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 3-1. Οι Αρκάδες δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό, δείχνοντας χαρακτήρα και μαχητικότητα απέναντι στον «δικέφαλο του Βορρά».

Η ισοπαλία αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική για τους Θεσσαλονικείς, μετά το 0-0 στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό, επιβεβαιώνοντας την ασταθή πορεία που διανύει το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Βόλου στην OPAP Arena, ενώ ηΚηφισιά πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Παγκρήτιο, επικρατώντας 3-1 του ΟΦΗ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα στις τελευταίες αναμετρήσεις.

Η βαθμολογία της Super League

Ολυμπιακός 13

ΑΕΚ 13

ΠΑΟΚ 11

Άρης 10

Λεβαδειακός 7

Κηφισιά 7

Βόλος 6

Παναθηναϊκός 5

Ατρόμητος 4

Παναιτωλικός 4

ΑΕΛ 3

ΟΦΗ 3

Αστέρας AKTOR 2

Πανσερραϊκός 2

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-1

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής