Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ αλλά και το νέο στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής, μετά και τις σημερινές αναμετρήσεις καθώς και το πρόγγραμα της 6ης αγωνιστικής.
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή που ολοκληρώθηκε με την κεφαλιά του Άλεξ Γερεμέγεφ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός πέτυχε στο πρώτο του «τρίποντο» στη Stoiximan Super League.
Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 3-3 με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 3-1. Οι Αρκάδες δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό, δείχνοντας χαρακτήρα και μαχητικότητα απέναντι στον «δικέφαλο του Βορρά».
Η ισοπαλία αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική για τους Θεσσαλονικείς, μετά το 0-0 στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό, επιβεβαιώνοντας την ασταθή πορεία που διανύει το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Βόλου στην OPAP Arena, ενώ ηΚηφισιά πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Παγκρήτιο, επικρατώντας 3-1 του ΟΦΗ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα στις τελευταίες αναμετρήσεις.
Η βαθμολογία της Super League
- Ολυμπιακός 13
- ΑΕΚ 13
- ΠΑΟΚ 11
- Άρης 10
- Λεβαδειακός 7
- Κηφισιά 7
- Βόλος 6
- Παναθηναϊκός 5
- Ατρόμητος 4
- Παναιτωλικός 4
- ΑΕΛ 3
- ΟΦΗ 3
- Αστέρας AKTOR 2
- Πανσερραϊκός 2
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
- Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
- Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
- Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ – Βόλος 1-0
- ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
- Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3
- Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-1
- Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
- 18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
- Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- 18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR
- 18:30 ΟΦΗ – Άρης
- 20:30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος
- Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- 18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
- 18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- 21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος