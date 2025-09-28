Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης

Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ αλλά και το νέο στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής, μετά και τις σημερινές αναμετρήσεις καθώς και το πρόγγραμα της 6ης αγωνιστικής.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή που ολοκληρώθηκε με την κεφαλιά του Άλεξ Γερεμέγεφ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός πέτυχε στο πρώτο του «τρίποντο» στη Stoiximan Super League.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 3-3 με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 3-1. Οι Αρκάδες δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό, δείχνοντας χαρακτήρα και μαχητικότητα απέναντι στον «δικέφαλο του Βορρά».

Η ισοπαλία αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική για τους Θεσσαλονικείς, μετά το 0-0 στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό, επιβεβαιώνοντας την ασταθή πορεία που διανύει το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Βόλου στην OPAP Arena, ενώ ηΚηφισιά πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Παγκρήτιο, επικρατώντας 3-1 του ΟΦΗ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα στις τελευταίες αναμετρήσεις.

Η βαθμολογία της Super League

  • Ολυμπιακός 13
  • ΑΕΚ 13
  • ΠΑΟΚ 11
  • Άρης 10
  • Λεβαδειακός 7
  • Κηφισιά 7
  • Βόλος 6
  • Παναθηναϊκός 5
  • Ατρόμητος 4
  • Παναιτωλικός 4
  • ΑΕΛ 3
  • ΟΦΗ 3
  • Αστέρας AKTOR 2
  • Πανσερραϊκός 2

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

  • Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
  • Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
  • Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
  • Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
  • ΑΕΚ – Βόλος 1-0
  • ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
  • Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3
  • Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-1
  • Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
  • 18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

  • Σάββατο 4 Οκτωβρίου
  • 18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR
  • 18:30 ΟΦΗ – Άρης
  • 20:30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος
  • Κυριακή 5 Οκτωβρίου
  • 18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
  • 18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
  • 20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
  • 21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

