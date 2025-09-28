ΑΕΚ - Βόλος 1-0: Ο Φρανζί Πιερό έδωσε τη λύση και με κεφαλιά-ψαράκι χάρισε τη νίκη στην Ένωση

Η ΑΕΚ πήρε αυτό που ήθελε και με σκόρερ ξανά τον Φραντζί Πιερό, η Ένωση επικράτησε με 1-0 του Βόλου στην «OPAP Arena» για την 5ηαγωνιστική της Stoiximan Super League και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με τον Ολυμπιακό.

Παρά τη νίκη, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το πειραματικό σχήμα 4-4-2 με τους δύο φορ δεν «τσούλησε», με την ΑΕΚ να εμφανίζεται λιγότερο παραγωγική από το αναμενόμενο απέναντι σε έναν Βόλο που, αν και ακίνδυνος επιθετικά, διατήρησε την αμυντική του συνοχή.

Το γκολ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση ήρθε στο 54ο λεπτό, επιστέγασμα μιας αριστουργηματικής αντεπίθεσης. Ο Ελίασον σέρβιρε υποδειγματικά και ο Πιερό με κεφαλιά-ψαράκι έκανε το 1-0. Ο φορ από την Αϊτή, ο οποίος λίγο πριν το τέλος (89') σημάδεψε και το οριζόντιο δοκάρι, ήταν για άλλη μια φορά ο «χρυσός» σκόρερ που «ξελάσπωσε» την ομάδα του.

Αυτό το νικηφόρο τρίποντο προσδίδει στην ΑΕΚ την απαραίτητη ψυχολογία λίγες ημέρες πριν από τη σπουδαία ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στη League Phase του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσέλιε (2/10, 22:00).

Την επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά (05/10, 18:00), ενώ ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (04/10, 20:30).

Το ματς

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη τελική στο ματς, όταν στο 10’ ο Μάνταλος βρήκε τον Πένραϊς με ωραία κάθετη μπαλιά, ο Σκωτσέζος έκανε το κοντρόλ, ξεπέρασε τον αντίπαλό του, πάτησε περιοχή, σούταρε με το δεξί, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Πιερό σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και πήρε την κεφαλιά στην εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, χωρίς όμως να απειληθεί η εστία του Σιαμπάνη, καθώς η μπάλα πέρασε ψηλά από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Βόλου.

Στο 18’ η Ένωση είχε «τεράστια» χαμένη ευκαιρία προκείμενου να ανοίξει το σκορ το Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ βρέθηκε ανενόχλητος στην «καρδιά» της μικρής περιοχής, πήρε την κεφαλιά μετά από την σέντρα του Ελίασον, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Το πρώτο ημίωρο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, την ομάδα του Βόλου σε ένα πιο παθητικό ρόλο στην αναμέτρηση και να προσπαθεί να απειλήσει την ομάδα του Νίκολιτς με αντεπιθέσεις χωρίς όμως να έχει καταφέρει να απειλήσει την εστία του Στρακόσα.

Στο 32’ λεπτό ο Βόλος είχε την πρώτη του τελική στο παιχνίδι με τον Τζόκα να κλέβει την μπάλα από τον Πέτρο Μάνταλο και να δοκιμάζει ένα μακρινό σουτ, το οποίο όμως μπλόκαρε εύκολα ο Αλβανός τερματοφύλακας της Ένωσης.

Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα της Μαγνησίας να είναι καλά οργανωμένη πίσω, να μην αφήνει χώρους και την ΑΕΚ να δυσκολεύεται αρκετά στο δημιουργικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να έχει μόνο τέσσερις τελικές προσπάθειες, με καμία εξ αυτών μάλιστα στο στόχο.

Η Ένωση παρουσιάστηκε βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο, πιο «μυαλωμένη» και με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Στο 54’ μάλιστα ο Πιερό έκοψε το γόρδιο δεσμό και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Η ΑΕΚ βγήκε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ελιάσον, τον Σουηδό να σεντράρει με τρομερή ακρίβεια από τα δεξιά και τον Αϊτινό επιθετικό να κάνει το 1-0 με κεφαλιά- ψαράκι και να βρίσκει δίχτυα για δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.

Μετά το γκολ και σε συνδυασμό με την είσοδο του Ζοάο Μάριο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, βρήκε χώρους, ανέβασε ταχύτητα με σκοπό να πετύχει και δεύτερο γκολ όμως το δυνατό συρτό του σουτ του Κοϊτά πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Στη συνέχεια σπατάλησε άλλες δύο σπουδαίες ευκαιρίες με τον Σιαμπάνη να αποκρούει το απευθείας φάουλ του Μαρίν, ενώ λίγο αργότερα ο Κουτέσα με ωραίο φαλτσαριστό σουτ μέσα από την μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Στο 89’ ο Πιερό είχε την ευκαιρία να κλειδώσει την νίκη και να πετύχει δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση. Ο Μουκουντί με μακρινή μπαλιά βρήκε τον επιθετικό της ΑΕΚ που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, όμως το σουτ του στο τετ α τετ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Βόλου με το τελικό 1-0 να παραμένει μέχρι τέλους.

Συνθέσεις:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Γιόβιτς, Πιερό

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς