Ο Πέτρος Μάνταλος γράφει ιστορία: 400 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε έντονο συμβολισμό για τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος έφτασε τις 400 συμμετοχές με την «Ένωση». Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» αποτελεί πλέον τον μακροβιότερο εν ενεργεία ποδοσφαιριστή της Super League, ενώ βρίσκεται στην τέταρτη θέση της ιστορικής λίστας συμμετοχών της ΑΕΚ, πίσω μόνο από τους Σαβέφσκι, Παπαϊωάννου και Μανωλά.



Ο Μάνταλος εντάχθηκε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2014, όταν η ομάδα βρισκόταν στη Football League. Από τότε έγινε σημείο αναφοράς, οδηγώντας την πίσω στη μεγάλη κατηγορία και κατακτώντας τίτλους. Μεταξύ άλλων, υπήρξε MVP στον τελικό Κυπέλλου του 2016, ενώ με τα χρώματα της ΑΕΚ κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών.



Παρά τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς στα γόνατα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν σταμάτησε ποτέ να προσφέρει. Η επιστροφή του τον Απρίλιο του 2018 συνέπεσε με τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, ενώ το 2023 ήταν βασικό μέλος στην πορεία προς το νταμπλ υπό τον Ματίας Αλμέιδα.

O Μάνταλος στην αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο/ ΙΝΤΙΜΕ





Ακόμη και όταν έχασε το περιβραχιόνιο, η παρουσία του στα αποδυτήρια παρέμενε καταλυτική, με συμπαίκτες και διοίκηση να τον αναγνωρίζουν ως πραγματικό ηγέτη. Φέτος, υπό τον Μάρκο Νίκολιτς, το περιβραχιόνιο επέστρεψε στο μπράτσο του, επισφραγίζοντας τη μακρά πορεία του στην ομάδα.



Συνολικά έχει αγωνιστεί 279 φορές στη Super League, 57 στο Κύπελλο, 15 στο Champions League, 24 στο Europa League, 10 στο Conference League και 15 στη Football League, με εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ που τον καθιστούν μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας της ΑΕΚ.