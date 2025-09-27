Άρης-Πανσερραϊκός 1-1: Ο Ίβαν τελείωσε τον «μήνα του μέλιτος» του Χιμένεθ

Στο ματς των... 40 καλοκαιρινών μεταγραφών (18 ο Άρης, 22 ο Πανσερραϊκός), Άρης και Πανσερραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 (43' Μόντσου / 50' Ίβαν) στο Κλ. Βικελίδης, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan SuperLeague. Αυτό ήταν το πρώτο ανεπιτυχές αποτέλεσμα του Άρη στην εποχή του Μανόλο Χιμένεθ , καθώς μετρούσε τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ισπανό. Δεύτερη σερί ισοπαλία και δεύτερος βαθμός στο πρωτάθλημα για τον Πανσερραϊκό.

Το ματς

Στο πρώτο εικοσάλεπτο ο ρυθμός ήταν χαμηλός. Κάθε ομάδα είχε από μία τελική. Ο Άρης με τον Άλβαρο, ο οποίος πήρε μια υποδειγματική μπαλιά από το στημένο του Μόντσου, όμως το τελείωμά του πέρασε παράλληλα από την εστία του Τιναλίνι. Ο Πανσερραϊκός απάντησε, από το ύψος του πέναλτι ο Ντε Μάρκο σούταρε με το αριστερό και η μπάλα έφυγε μισό μέτρο από το δεξί δοκάρι.



Στο 20’ και στο 22’ ο Ράσιτς όπλισε δις, εξαπέλυσε δύο δυνατά σουτ, όμως πέρασαν λίγο άουτ. Στο 24’ ο Μόντσου επιχείρησε κι αυτός ένα σουτ και αυτό λίγο άουτ. Μετά το 20ό λεπτό ο Άρης πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να απειλεί. Στο 28’ ο Μόντσου ξανασερβίρε, η κεφαλιά του Άλβαρο πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τιναλίνι.



Στο 35’ ο Τιναλίνι βγήκε με την μπάλα μπλοκαρισμένη στα χέρια του σε μια διεκδίκηση, σε μια φάση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και από τις δύο πλευρές. Ο Άρης συνέχισε να «πυροβολεί», βρήκε 10 τελικές μέχρι το 43’ χωρίς καμία να πάει στην εστία.



Ο Μόντσου ήταν εκείνος που βρήκε την πρώτη τελική στην εστία για τον Άρη στο ματς και ήταν κι αυτή που ξεκλείδωσε το παιχνίδι στο 44’. Ο Τεχέρο βγήκε από δεξιά, έβγαλε μια σέντρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου ο ανενόχλητος Μόντσου με κεφαλιά έκανε το 1-0.



Ο Πανσερραϊκός απάντησε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Συγκεκριμένα, στο 50’, ο Γκριν έβγαλε μια σέντρα από αριστερά, ο Ίβαν κέρδισε τους πάντες στον αέρα και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1. Στο 58’ ο Τεχέρο επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο με δυσκολία έβγαλε σε κόρνερ ο Τιναλίνι. Ο Μισεουί ήταν ο μόνος που απείλησε σοβαρά την εστία του Πανσερραϊκού στο επόμενο εικοσάλεπτο, με ένα δεξί σουτ στο 69’ και ένα τελείωμα μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Γιαννιώτα στο 72’. Ο Άρης προσπαθούσε ανορθόδοξα να απειλήσει, ενώ ο Πανσερραϊκός έδειχνε να κρατάει με ευκολία το 1-1. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιαννιώτας έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά ο Τιναλίνι με μεγάλη επέμβαση έδωσε στην ομάδα του τον «χρυσό» βαθμό.



Οι συνθέσεις:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (84' Παναγίδης), Μόντου, Ντούντου (64' Γιαννιώτας), Μορουτσάν (64' Μισεουί), Μορόν.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (75' λ.τρ. Καρασαλίδης), Βερνόν, Τσαούσης (82' Δοϊρανλής), Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (63' Μάρας), Νούνελι (62' Φαλέ), Γκριν, Μπανζάκι (82' Κάλινιν), Ιβάν.