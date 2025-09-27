Όλο το μεταγραφικό «Πάρε-Δώσε» των 14 ομάδων της SuperLeague αυτό το καλοκαίρι

Το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε και επίσημα, μιας και την Παρασκευή (26/09) έκλεισε και η περίοδος για την απόκτηση ελεύθερων ποδοσφαιριστών, με τις ομάδες της Super League να πραγματοποιούν τις τελευταίες τους κινήσεις.

Τις περισσότερες κινήσεις μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας ολοκλήρωσε ο Άρης, με 19, ενώ ακολούθησε ο Παναθηναϊκός με 11, ο ΠΑΟΚ με εννέα, η ΑΕΚ με οκτώ και τέλος ο Ολυμπιακός με επτά. Από τους... υπόλοιπους, ο Πανσερραϊκός απέκτησε 22 ποδοσφαιριστές, ενώ στο τέλος της λίστας βρίσκεται ο Ατρόμητος με μόλις επτά προσθήκες.

Στην Ελλάδα για ακόμη ένα καλοκαίρι ήρθαν σπουδαία ονόματα. Οπως ο Ποντένσε, ο Καμπελά και ο Ταρέμι για τον Ολυμπιακό, όπως ο Γιόβιτς και ο Γκρούγιτς με τον Ζοάο Μάριο για την ΑΕΚ, όπως ο Ντέσερς, ο Καλάμπρια με τον Κυριακόπουλο στον Παναθηναϊκό και ο Γιακουμάκης με τον Ιβάνουσετς στον ΠΑΟΚ.

ΑΕΚ

Ήρθαν: Ντέρεκ Κουτέσα (Ελβετία, επιθετικός), Δημήτρης Καλοσκάμης (Έλλαδα, επιθετικός), Τζέιμς Πενράις (Σκωτία, αμυντικός), Φιλίπε Ρέλβας (Πορτογαλία, αμυντικός), Ράζβαν Μαρίν (Ρουμανία, μέσος), Λούκα Γιόβιτς (Σερβία, επιθετικός), Μάρκο Γκρούγιτς (Σερβία, μέσος), Ζοάο Μάριο (Πορτογαλία, μέσος)

Έφυγαν: Μιχάλης Κοσίδης (Ζαγκλέμπιε), Εχσάν Χατζισαφί (Σεπαχάν), Τσίτσαν Στάνκοβιτς (ελεύθερος), Νεμάνια Ραντόνια (ελεύθερος), Γεώργιος Θεοχάρης (Νέα Αρτάκη), Σωτήρης Τσιλούλης (Ατρόμητος), Αντονί Μαρσιάλ (Μοντερέι), Νταμιάν Σιμάνσκι (Λέγκια Βαρσοβίας), Πάολο Φερνάντες (Αλ Καλίτζ), Ελιάν Σόσα (Ανόρθωση, δανεικός), Έρικ Λαμέλα (αποσύρθηκε)

Eurokinissi

ΑΕΛ Novibet

Ήρθαν: Φακούντο Πέρεζ (Aργεντινή, μέσος), Έρικ Φεριγκρά (Εκουαδόρ, αμυντικός), Παναγιώτης Δεληγιαννίδης (Έλληνας, αμυντικός), Πασχάλης Στάικος (Έλληνας, μέσος), Επαμεινώνδας Παντελάκης (Έλληνας, αμυντικός), Μπόγιαν Κοβάσεβιτς (Σερβία, αμυντικός), Λεάντρο Γκαράτε (Αργεντινή, επιθετικός), Νίκος Μελίσσας (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Κωνσταντίνος Αποστολάκης (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Σοφιάν Τσάκλα (Μαρόκο, αμυντικός), Λιούμπομιρ Τούπτα (Σλοβακία, επιθετικός), Ζήσης Χατζηστραβός (Ελλάδα, μέσος), Γιάνι Ατανάσοφ (Βόρεια Μακεδονία, μέσος), Χρήστος Γιούσης (Ελλάδα, επιθετικός), Βασίλης Σουρλής (Ελλάδα, μέσος), Άνχελο Σαγκάλ (Χιλή, επιθετικός), Κινγκ Φαϊσάλ (Γκάνα, επιθετικός), Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Εμάνουελ Βινιάτο (Ιταλία, επιθετικός), Αμρ Ουάρντα (Αίγυπτος, επιθετικός)

Έφυγαν: Βαγγέλης Γραβάνης (ΠΑΟΚ Β'), Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (Πανιώνιος), Νίκος Βαφέας (Καλαμάτα), Στάθης Τάχατος (Καλαμάτα), Οδυσσέας Λυμπεράκης (Καλαμάτα), Άγγελος Οικονόμου (Καλαμάτα), Κεχίντε Φατάι (Αφουμάτι), Στέφανος Σουλούκος (Ηρακλής), Βίκτορ Στίνα (Ζίμπρου Κισινάου), Σάββας Σιατραβάννης (ελεύθερος), Ζαν Μπαριέντος (Νίκη Βόλου), Δημήτρης Στάμου (ελεύθερος), Μιχάλης Πιτσικός (ελεύθερος), Κλέτον Περντρέου (ελεύθερος), Κυριάκος Γιαξής (ελεύθερος), Κεχίντε Φατάι (ελεύθερος), Στέφανος Σουλούκος (ελεύθερος), Κλέτον Περντρέου (ελεύθερος)

Eurokinissi

Άρης

Ήρθαν: Ούρος Ράτσιτς (Σερβία, μέσος), Νοά Φαντινγκά (Σενεγάλη, αμυντικός), Λόβρο Μάικιτς (Κροατία, τερματοφύλακας), Κάρλες Πέρεθ (Ισπανός, επιθετικός), Φρέντρικ Γιένσεν (Φινλανδία, μέσος), Πέδρο Άλβαρο (Πορτογαλία, αμυντικός), Άλβαρο Τεχέρο (Ισπανία, αμυντικός), Γιώργος Αθανασιάδης (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Τάσος Δώνης (Ελλάδα, επιθετικός), Γιάννης Γαννιώτας (Ελλάδα, επιθετικός), Τίνο Καντεβέρε (Ζιμπάμπουε, επιθετικός), Γκαμπριέλ Μισεχόι (Ολλανδία, μέσος), Νόα Σούντμπεργκ (Γκάμπια, αμυντικός), Ολιμπίου Μορουτσάν (Ρουμανία, μέσος), Κώστας Γαλανόπουλος (Ελλάδα, μέσος), Μιγκέλ Αλφαρέλα (Γαλλία, επιθετικός), Σωκράτης Διούδης (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Μιχάλης Βοριαζίδης (Ελλάδα, μέσος)

Έφυγαν: Βλάντιμιρ Νταρίντα (Χράντες Κράλοβε), Κωνσταντίνος Κυριαζής (Κονκουένσε), Χουάνκαρ (ελεύθερος), Φραν Βέλεθ (Καρταχένα), Κίκε Σαβέριο (ελεύθερος), Ρούμπεν Πάρντο (ελεύθερος), Μάρτιν Μοντόγια (ελεύθερος), Ούγκο Μάγιο (ελεύθερος), Βαλεντίν Φατόρε (ελεύθερος), Γιάννης Φετφατζίδης (αποσύρθηκε), Φίλιπ Σίντκλεφ (Αλ-Μπίντα), Αλβάρο Σαμόρα (Βιζέου), Ρόμπιν Κουάισον (ελεύθερος), Γιακούμπ Μπράμπετς (Ρίο Άβε), Κλέιτον Ντιαντί (Αλ Ντιρίγια)

Eurokinissi

Αστέρας AKTOR

Ήρθαν: Δημήτρης Εμμανουηλίδης (Ελλάδα, επιθετικός), Νίκολα Σίπσιτς (Μαυροβούνιο, αμυντικός), Σπύρος Αγγελίδης (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Κωνσταντίνος Πομόνης (Ελλάδα, αμυντικός), Ισιάγκα Σιλά (Γουινέα, αμυντικός), Γιώργος Χαραλαμπόγλου (Ελλάδα, επιθετικός), Ζούνιορ Μεντιέτα (Αργεντινή, επιθετικός), Ρόμπερτ Ιβάνοφ (Φινλανδία, αμυντικός), Ντάνι Φερνάντεθ (Ισπανία, αμυντικός), Χουλιάν Τσίκο (Αργεντινή, μέσος)

Έφυγαν: Τιμιπέρε Τζόνσον Εμπό (Κηφισιά), Σεσκ Ρεγκίς (Βανσπόρ), Φεντερίκο Άλβαρες (Τίγκρε), Διαμαντής Χουχούμης (Κηφισιά), Νίκος Γραμματικάκης (Βόλος), Σιμόν Ντέλι (Σλάβια Πράγας Β'), Σάμι Φαράζ (Ράντνικ Μπιέλινα), Κωνσταντίνος Ζουγλής (Ολυμπιακός Β'), Κωνσταντίνος Αγγελάκης (Ολυμπιακός Β'), Ρούμπεν Γκαρσία (ελεύθερος), Φώτης Σγουρής (Πανιώνιος, ελεύθερος), Μουμπάρακ Αντεσίνα (ελεύθερος)

Eurokinissi

Ατρόμητος

Ήρθαν: Γεώργιος Παπαδόπουλος (Ελλάδα, αμυντικός), Σωτήρης Τσιλούλης (Ελλάδα, επιθετικός), Γιέρε Ούρονεν (Φινλανδία, αμυντικός), Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (Σερβία, επιθετικός), Βασίλης Αθανασίου (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Σαμουέλ Μυτουσαμί (Κονγκό, μέσος), Αϊτόρ Γκαρθία (Ισπανία, επιθετικός)

Έφυγαν: Δημήτρης Καλοσκάμης (ΑΕΚ), Καρλίτος (Βιετσίστα Κρακοβίας, ελεύθερος), Κωνσταντίνος Πομόνης (Αστέρας Τρίπολης), Αμρ Ουάρντα (ΑΕΛ Novibet), Φραντς Μπρόρσον (ελεύθερος), Γιάννης Σάλτας (ελεύθερος), Γιώργος Βρακάς (ελεύθερος)

Eurokinissi

Βόλος

Ήρθαν: Νούριο Φορτούνα (Aνγκόλα, αμυντικός), Αντεμπάγιο Αντελέγε (Νιγηρία, τερματοφύλακας), Κάρλες Σόρια (Ισπανία, αμυντικός), Λάζαρος Λάμπρου (Ελλάδα, επιθετικός), Βασίλης Γρόσδης (Ελλάδα, μέσος), Νίκος Γραμματικάκης (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Ναμπίλ Μακνί (Τυνησία, επιθετικός), Αντόνιο Ζαρζάνα (Ισπανία, επιθετικός), Γιάννης Κάργας (Ελλάδα, αμυντικός), Γιώργος Λαγωνίδης (Ελλάδα, αμυντικός), Μάριος Σινανάι (Ελλάδα, αμυντικός), Τζόκα (Πορτογαλία, μέσος), Νταβίντ Μαρτίνεζ (Αργεντινή, μέσος), Ιάσων Κύρκος (Ελλάδα, μέσος), Σαΐντ Χάμουλιτς (Βοσνία, επιθετικός), Γιάννης Μπουζούκης (Ελλάδα, μέσος), Όσκαρ Πίντσι (Ισπανία, επιθετικός)

Έφυγαν: Κυριάκος Ασλανίδης (Πανιώνιος), Ντάνιελ Κόβακς (Νιρεγκιάζα Σπάρτακους), Ντάνιελ Σούντγκρεν (Ντέγκερφορς), Λούκας Μπερναντού (ελεύθερος), Μαρκ Κόσζτα (ελεύθερος), Νάτσο Χιλ (Τενερίφη), Φράνκο Φεράρι (ελεύθερος), Νεμάνια Μίλετιτς (ελεύθερος), Συμεών Παπαδόπουλος (Athens Kallithea), Πέδρο Κόντε (ΠΑΣ Γιάννινα), Ζοέρι Ντε Καμπς (ελεύθερος), Στέφανος Κάτσικας (Ηρακλής), Ζόρι Ντε Καμπς (ελεύθερος)

Κηφισιά

Ήρθαν: Τιμίπερε Τζόνσον Έμπο (Νιγηρία, μέσος) Διαμαντής Χουχούμης (Ελλάδα, αμυντικός), Ρούμπεν Πέρεθ (Ισπανία, μέσος), Μιχάλης Πατήρας (Ελλάδα, επιθετικός), Χρήστος Λίγδας (Ελλάδα, επιθετικός), Μόιζες Ραμίρες (Εκουαδόρ, τερματοφύλακας) Ζέρσον Σόουζα (Πορτογαλία, επιθετικός), Γιακούμπ Ποκόρνι (Τσεχία, αμυντικός), Τζερεμί Αντόνισε (Κουρασάο, επιθετικός), Άλεξ Πέτκοφ (Βουλγαρία, αμυντικός), Ματίας Εσκιβέλ (Αργεντινή, μέσος), Σεμπάστιαν Μούσιολικ, (Πολωνία, επιθετικός), Παναγιώτης Τζίμας (Ελλάδα, επιθετικός), Κώστας Ρουκουνάκης (Ελλάδα, μέσος) Γιασέρ Λασουρί (Αλγερία, αμυντικός), Λάζαρε Αρμάνι (Ακτή Ελεφαντοστού, μέσος), Κωνσταντίνος Λάμψιας (Ελλάδα, αμυντικός)

Έφυγαν: Φεντερίκο Τζίνο (Αλντοσίβι), Λουίς Ρότσα (Λουρόσα), Ιβάν Μιούλερ (Μαρκό), Ορέστης Κατσούρι (Γιούχτα), Σαλιμό Σιλά (Καλαμάτα), Λούκας Νεκούλ (Χανιά), Γιώργος Ζώνιος (ελεύθερος), Ευθύμης Παυλάκης (Athens Kallithea), Χαβιέρ Μεντόσα (Μαρκό), Γιάννης Σωτηράκος (Athens Kallithea), Ζοζέφ Αντουάν Ναά (Αναγέννηση Καρδίτσας), Φώτης Χαχούλης (Εθνικό Αστέρα), Γιάννης Νικοπολίδης (Ηρακλή), Λούκας Πολέτο (Αναγέννηση Καρδίτσας), Γιώργος Μάναλης (Ηρακλή)

Λεβαδειακός

Ήρθαν: Άαρον Τσιμπόλα (Κονγκό, μέσος), Γιώργος Μανθάτης (Ελλάδα, αμυντικός), Κωνσταντίνος Γκούμας (Ελλάδα, επιθετικός), Ταξιάρχης Φίλων (Ελλάδα, αμυντικός), Ενίς Τσοκάι (Αλβανία, μέσος) Γιάννης Τσιβελεκίδης (Ελλάδα, αμυντικός), Χισάμ Λαγιούς (Ισραήλ, επιθετικός), Γιάννης Σουρδής (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Σεμπάστια Παλάσιος (Αργεντινή, επιθετικός), Γιούρι Λοντίγκιν (Ρωσία, τερματοφύλακας), Κέβιν Γιοκέ (Γαλλία, επιθετικός), Αλφρέδο Μεχία (Ονδούρα, μέσος), Ρενίλντ Κασέμι (Αλβανία, μέσος), Χιόρτουρ Μάγκνουσον (Ισλανδία, αμυντικός)

Έφυγαν: Γιάννης Γιαννιώτας (Άρης), Αβίβ Άβραχαμ (Κιριάτ Σμόνα), Μαξιμιλιάνο Μορέιρα (Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο), Χοσέ Ρομό, (Ακρίτα), Ροντρίγκο Εραμούσπε (Ηρακλή), Αλφρέδο Μεχία (αποσύρθηκε), Πασχάλης Κάσσος (Αναγέννηση Καρδίτσας), Θανάσης Γκαραβέλης (Νίκη Βόλου), Κέβιν Γιοκέ (Χανιά)

Eurokinissi

Ολυμπιακός:

Ήρθαν: Γκαμπριέλ Στρεφέτσα (Βραζιλία, επιθετικός), Γκουστάβο Μάντσα (Βραζιλία, αμυντικός), Μέχντι Ταρέμι (Ιράν, επιθετικός), Ρεμί Καμπελά (Γαλλία, μέσος), Λορέντσο Σιπιόνι (Αργεντινή, μέσος), Ντιόγκο Νασιμέντο (Πορτογαλία, μέσος), Ντανιέλ Ποντένσε (Πορτογαλία, επιθετικός)

Έφυγαν: Χαράλαμπος Κωστούλας (Μπράιτον), Κρίστοφερ Βέλντε (Πόρτλαντ), Ντόρον Λάιντνερ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Νίκος Αθανασίου (Ρίο Άβε), Αντώνης Παπακανέλλος (Ρίο Άβε), Χεφτέ Μπετανκόρ (Αλμπαθέτε), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Άντζελο Σίνα (Ρίο Άβε) Ανδρέας Ντόη (Ρίο Άβε), Γιώργος Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος (ΑΕΛ Novibet)

Eurokinissi

OΦΗ

Ήρθαν: Τιάγκο Νους (Αργεντινή, επιθετικός), Κλίντμαν Λίλο (Αλβανία, τερματοφύλακας), Έντι Σαλσίδο (Ιταλία, επιθετικός), Κωνσταντίνος Κωστούλας (Ελλάδα, αμυντικός), Παναγιώτης Κατσίκας (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Μάρκο Ρακόνιατς (Μαυροβούνιο, επιθετικός), Βασίλης Πίστικος (Ελλάδα, μέσος), Ιωάννης Παπαϊωάννου (Ελλάδα, μέσος), Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς (Κροατία, αμυντικός), Ιλία Βούκοτιτς (Μαυροβούνιο, μέσος)

Έφυγαν: Άντριου Γιουνγκ (Περσίμπ), Ντανιέλ Ναούμοφ (Μπότεφ Πλόβντιβ), Ζορντάν Σίλβα (ελεύθερος), Μάρκο Μπάκιτς (Περσέπολις), Αντριάν Ριέρα (Ακρίτα), Μπρεσάν (Σαπεκοένσε), Βασίλης Σηφάκης (Κόρινθο), Δημήτρης Σωτηρίου (Χερσόνησο), Ανδρέας Αδαμάκης (Αστέρα AKTOR Β’), Τίτος Κουτεντάκης (Χανιά), Ηλίας Σημαντιράκης (Χανιά), Θεόδωρος Φανουράκης (Χανιά), Βασίλης Πιστικός (Γιούχτα), Σπύρος Ζαχαριουδάκης (Κρύα Βρύση), Κωνσταντίνος Χνάρης (Ελλάς Σύρου)

Παναθηναϊκός

Ήρθαν: Σίριλ Ντέσερς (Νιγηρία, επιθετικός), Βιθέντε Ταμπόρδα (Αργεντινή, επιθετικός), Γιώργος Κυριακόπουλος (Ελλάδα,, αμυντικός), Αχμέντ Τουμπά (Αλγερία, αμυντικός), Πέδρο Τσιριβέγια (Ισπανία, μέσος), Μίλος Πάντοβιτς (Σερβία ,επιθετικός), Αλμπάν Λαφόντ (Ακτή Ελαφαντοστού, τερματοφύλακας), Κωνσταντίνος Κότσαρης (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Ανάς Ζαρουρί (Μαρόκο, επιθετικός), Ντάβιντε Καλάμπρια (Ιταλία, αμυντικός), Ρενάτο Σάντσες (Πορτογαλία, μέσος)

Έφυγαν: Φώτης Ιωαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιώργος Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Νεμάνια Μαξίμοβιτς (Σαμπάμπ Αλ – Αχλί), Ρούμπεν Πέρεθ (Κηφισιά), Κλίντμαν Λίλο (ΟΦΗ), Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα (Βιτόρια), Γουίλιαν Αράο (Σάντος) Μπαρτ Σένκεφελντ (Αλ Καλίτζ), Χιόρτουρ Μάγκνουσον, (Λεβαδειακός), Κάρλος Ζέκα (αποσύρθηκε), Δημήτρης Λημνιός (Φορτούνα Σιτάρντ), Οδυσσέας Λαζαρής (Μαρκό), Μάρκος Σπαθάρης (Σαράγεβο), Θανάσης Νταμπίζας (Τσερινγκόλα), Γιώργος Καρακασίδης (Ηρακλή), Θανάσης Προδρομίτης (Athens Kallithea), Νίκος Νικολετόπουλος, (Παναργειακό), Χρήστος Κρυπαράκος (ΠΑΣ Γιάννινα)

Eurokinissi

Παναιτωλικός

Ήρθαν: Ουναί Γκαρθία (Ισπανία, αμυντικός), Ντιέγκο Εστεμπάν (Ισπανία, επιθετικός), Κριστιάν Μανρίκε (Ισπανια, αμυντικός), Λάμπρος Σμυρλής (Ελλάδα, επιθετικός), Ζίβκο Ζίβκοβιτς (Σερβία, τερματοφύλακας), Χόρχε Αγκίρε (Κούβα, επιθετικός), Κόστα Άλεξιτς (Σερβία, επιθετικός), Κόνραντ Μίχαλακ (Πολωνία, επιθετικός), Αλεξάντρου Ματάν (Ρουμανία, μέσος), Λάζαρ Κόγιτς (Σερβία, μέσος), Μπένι Ενκολολό (Γαλλία, επιθετικός), Τζέισον Τσούρα (Βολιβία, επιθετικός), Ανδρέας Μπουχαλάκης (Ελλάδα, μέσος)

'Έφυγαν: Γιώργος Λιάβας (Ρίο Άβε), Αντρίγια Μαϊντέβατς (Ναπρέντακ), Σέρχιο Ντίας (Λουκέρνο), Γιάννης Μπουζούκης (Βόλο), Νώντας Παντελάκης (ΑΕΛ Novibet), Αντώνης Στεργιάκης (Νίκη Βόλου), Αντρές Ρόα (Αμέρικα Ντε Κάλι), Μιχάλης Μπακάκης (ελεύθερος), Μιχάλης Παρδαλός (ελεύθερος), Φερμίν Ρουίθ (Νουμάνθια), Ντανιέλ Λαχούντ (Ρόντα), Βασίλης Ράδος (Χανιά)

Πανσερραϊκός

Ήρθαν: Μάθιου Γκιγιομέ (Μάλτα, μέσος), Γιοέλ Αρμουγκόμ (Γαλλία, αμυντικός), Ζαν – Μπαπτίστ Λεό (Γαλλία, επιθετικός), Χαράλαμπος Γεωργιάδης (Ελλάδα, αμυντικός), Μιγκέλ Φαλέ (Πορτογαλία, επιθετικός), Φρανσίσκο Τιναλίνι (Ουρουγουάη, τερματοφύλακας), Φίλιππος Δημητριάδης (Ελλάδα, αμυντικός), Βερμόν Ντε Μάρκο (Σλοβακία, αμυντικός), Μιχάλης Πουρλιοτόπουλος (Ελλάδα, τερματοφύλακας), Ζιντάν Μπανζάκι (Γουινέα-Μπισούα, μέσος), Γιάννης Δοϊρανλής (Ελλάδα, μέσος), Αντρέι Ιβάν (Ρουμανία, επιθετικός), Ίβα Γκελασβίλι (Γεωργία, αμυντικός), Άντρε Γκριν (Αγγλία, επιθετικός), Μάριος Τσαούσης (Ελλάδα, αμυντικός), Λευτέρης Λύραντζης (Ελλάδα, αμυντικός), Βίκτορ Ρουμιάντσεφ (Ελλάδα, μέσος), Τσε Νάνελι (Σουρινάμ επιθετικός), Ιγκόρ Καλίνιν (Ρωσία, αμυντικός), Αλέξα Μάρας (Μαυροβούνιο, επιθετικός), Βασίλης Κατσουλίδης (Ελλάδα, αμυντικός), Αναστάσης Σαμπουντζής (Ελλάδα, μέσος), Ίθαν Μπρουκς, (Νότια Αφρική, μέσος), Νίκος Καρέλης (Ελλάδας, επιθετικός)

Έφυγαν: Λούκα Γκουγκεσασβίλι (ΠΑΟΚ), Χουάν Καμίλο Σαλαζάρ (Γιατάι), Παναγιώτης Δεληγιαννίδης (ΑΕΛ Novibet), Πασχάλης Στάικος,(ΑΕΛ Novibet), Σταύρος Πεταυράκης (Αναγέννηση Καρδίτσας), Βασίλης Κατσουλίδης (Καβάλα), Γκάμπριελ Πιρές (ελεύθερος), Ζήσης Χατζηστραβός (ΑΕΛ Novibet), Εμίλ Μπέργκστρεμ (Ανόρθωση), Ιάσονας Ντάβιντσον (Μέλμπουρν Βίκτορι), Παναγιώτης Κατσίκας (ΟΦΗ), Γιώργος Παπαβασιλείου (ελεύθερος), Καρίμ Χαμέντ (Χανιά), Νίκολα Τέρζιτς (Μπόρατς Μπάνια Λούκα), Θοδωρής Αγοραστός (ελεύθερος), Ανδρέας Καραμανώλης, (Ανόρθωση), Μίλος Ντέλετιτς (Ηρακλής), Μοχαμέντ Αλ-Ρασίντι (Πάτρο Έϊσντεν), Ζέρεμι Ζελέν (ελεύθερος), Γιούσα Κναζ (Εθνικό Λατσιών), Γιώργος Μαρίνος (ελεύθερος)

ΠΑΟΚ

Ήρθαν: Σουαλιό Μεϊτέ (Γαλλία, μέσος), Λούκα Γκουγκεσασβίλι (Γεωργία, τερματοφύλακας), Γιώργος Γιακουμάκης (Ελλάδα, επιθετικός), Γκρεγκ Τέιλορ (Σκωτία, αμυντικός), Τζόντζο Κένι (Αγγλία, αμυντικός), Λούκα Ιβάνουσετς (Κροατία, επιθετικός), Χρήστος Ζαφείρης (Ελλάδα, μέσος (θα ενσωματωθεί τον Ιανουάριο), Αλεσάντρο Βολιάκο (Ιταλία αμυντικός), Αλεσάνστρο Μπιάνκο (Ιταλία, μέσος)

Έφυγαν: Ταρίκ Τισουντάλι (Κορ Φακάν), Ντόμινικ Κοτάρσκι (Κοπεγχάγη), Σέρχιο Πένια (Αλιάνζα), Κώστας Μπαλωμένος (Αναγέννηση Καρδίτσας), Τζόναθαν Γκόμες (Αλμπαθέτε), Σόλα Σορετίρε (Τσβόλε), Στέφαν Σβαμπ (Χόλσταϊν Κίελ) Χρήστος Ταλιχμανίδης (Ολυμπιακός Λευκωσίας), Γιόνι Ότο (Αλαβές), Ομάρ Κόλι (Αλ Ντιραΐγια), Μπράντον Τόμας (Απόλλων Λεμεσού), Τιεμουέ Μπακαγιόκο (ελεύθερος), Αλί Σαμάτα (Χάβρη), Λευτέρης Λύραντζης (Πανσερραϊκός), Φιλίπε Σοάρες (Νασιονάλ), Αντελίνο Βιεϊρίνια (αποσύρθηκε)