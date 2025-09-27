Επιστολή Πογκμπά και 47 αθλητών για αποκλεισμό του Ισραήλ από την Ευρώπη

Τον τελευταίο καιρό, η είδηση που απασχολεί πιο πολύ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ο αποκλεισμός ή μη όλων των ισραηλινών ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA, καθώς υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από ποδοσφαιριστές, ΟΗΕ αλλά και το ποδοσφαιρικό κοινό.

Μοναδική εκπρόσωπος της χώρας στις διοργανώσεις της UEFA είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία στην πρεμιέρα του Europa League, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έφυγε με τον βαθμό χάρη στη λευκή ισοπαλία.

Την Παρασκευή (26/9), 48 ποδοσφαιριστές έστειλαν επιστολή και απαίτησαν από την FIFA να τιμωρηθούν όλες οι ομάδες του Ισραήλ «μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους». Μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτήν την επιστολή ήταν ο Πολ Πογκμπά, ο Χακίμ Ζίγιες, ο οποίος έχει πάρει θέση πολλές φορές εναντίον του Ισραήλ, ο μέσος της Κρίσταλ Πάλας, Σεΐκ Ντοκούρα, ο Σαμ Μόρσι και ο παίκτης του κρίκετ, Μοίν Άλι.

🚫 ATHLETES 4 PEACE CALLS FOR ISRAEL'S SUSPENSION FROM UEFA COMPETITIONS! 🚫



A powerful coalition of 48 athletes, including Paul Pogba and Moeen Ali, demands Israel's suspension from UEFA competitions over its treatment of Palestinians in Gaza. https://t.co/iVH6ECvueq — ANews (@anews) September 26, 2025

Η δήλωση αναφέρει: «Ο αθλητισμός δεν είναι ουδέτερος απέναντι στην αδικία. Η σιωπή σημαίνει αποδοχή ότι οι ζωές ορισμένων ανθρώπων αξίζουν λιγότερο από τις ζωές άλλων».

Οι αθλητές κάλεσαν την UEFA να αναλάβει δράση, ζητώντας τον άμεσο αποκλεισμό του Ισραήλ από όλους τους αγώνες μέχρι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισαν ως δολοφονία αμάχων και σκόπιμη λιμοκτονία του πληθυσμού της Γάζας.

Με αυτήν τους την πράξη οι αθλητές ήθελαν να αναδείξουν και την δολοφονία του Σουλεϊμάν αλ Ομπέιντ ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις όταν αυτές επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια στη νότια Γάζα σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία.

Η σχετική επιστολή αναφέρει:

«Ως επαγγελματίες αθλητές με διαφορετικό υπόβαθρο, πίστη και πεποιθήσεις, πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να τηρεί τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανθρωπιάς.



Ο αθλητισμός δεν μπορεί να μένει σιωπηλός ενώ αθλητές και πολίτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, δολοφονούνται μαζικά αδιακρίτως στη Γάζα. Είναι υποχρέωση των αθλητικών φορέων να λάβουν μέτρα κατά αθλητικών ομάδων που εκπροσωπούν μια χώρα για την οποία μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα.



Η έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν διαπράξει και συνεχίζουν να διαπράττουν τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948 εναντίον μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας - στην προκειμένη περίπτωση, των Παλαιστινίων στη Γάζα.



Δεν πρόκειται για πολιτική ή για λήψη θέσης. Πρόκειται για δικαιοσύνη, ανθρωπιά και τις αξίες που ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει ο αθλητισμός και για το να μην επιτρέπεται στα έθνη να συγκαλύπτουν τις παράνομες και απάνθρωπες πράξεις τους μέσω του αθλητισμού. Συμφωνούμε απόλυτα με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσες, ο οποίος πρόσφατα σχολίασε ότι «το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί καμία διεθνή πλατφόρμα για να συγκαλύπτει την εικόνα του».



Ο διεθνής αθλητισμός έχει ενεργήσει στο παρελθόν με σκοπό την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού και την υπεράσπιση των αξιών που πρεσβεύει, όταν οι ενέργειες ενός έθνους παραβίασαν θεμελιωδώς αυτές τις αρχές, παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Σήμερα, αντιμετωπίζουμε μια ακόμη δοκιμασία της συλλογικής μας συνείδησης και η σιωπή και η μη λήψη μέτρων δεν είναι συνετές επιλογές.



Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ο κόσμος έχασε τον Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστό ως τον «Παλαιστίνιο Πελέ», ένα ποδοσφαιρικό ταλέντο που ενέπνευσε αμέτρητα παιδιά. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σκοτώθηκε όταν οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα. Στη ζωή του, έφερε ελπίδα μέσω του αθλητισμού. Με τον θάνατό του, έχει γίνει μια έντονη υπενθύμιση του γιατί ο κόσμος, και ιδιαίτερα οι αθλητικοί φορείς, πρέπει να δράσουν.



Ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μουσουλμάνων αθλητών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Nujum Sports έχει προσεγγιστεί από παίκτες από όλα τα αθλήματα, μουσουλμάνους, μη μουσουλμάνους και άθρησκους, που θέλουν να σταθούν μαζί ζητώντας δικαιοσύνη.



Αυτοί οι αθλητές έχουν εμπιστευτεί την Nujum Sports για να μεταδώσει το μήνυμά τους και να διασφαλίσει ότι θα φτάσει στα διοικητικά όργανα, τα μέσα ενημέρωσης και την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Ο ρόλος μας είναι να συντονίσουμε τις φωνές τους, να προστατεύσουμε το δικαίωμά τους να μιλούν ανοιχτά για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τηρήσουμε την αρχή ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει ποτέ να σιωπά μπροστά στην αδικία.



Εμείς, οι υπογράφοντες του Athletes 4peace (athletes4peace.org), καλούμε την UEFA να αποκλείσει αμέσως το Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να τερματίσει τη δολοφονία αμάχων και την εκτεταμένη λιμοκτονία.



Ο αθλητισμός δεν είναι ουδέτερος απέναντι στην αδικία. Το να σιωπάς ισοδυναμεί με το να αποδέχεσαι ότι οι ζωές ορισμένων αξίζουν λιγότερο από τις ζωές άλλων. Πιστεύουμε σε ένα πρότυπο για όλα τα έθνη και όλους τους ανθρώπους, δικαιοσύνη χωρίς διπλά μέτρα και σταθμά».