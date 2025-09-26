Η Ελλάδα πλησιάζει τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού

Σημαντική ώθηση στη μάχη για την άνοδο στη βαθμολογία χωρών της UEFA πήρε η Ελλάδα, μετά το εκκωφαντικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League.Οι «πράσινοι» πέρασαν θριαμβευτικά από την έδρα της Γιούνγκ Μπόις, επικρατώντας με 4-1 και χαρίζοντας στη χώρα μας 400 πολύτιμους βαθμούς, οι οποίοι διατηρούν «ζωντανό» το όνειρο της 10ης θέσης.



Η βραδιά της 25ης Σεπτεμβρίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα θετική, καθώς οι βασικοί ανταγωνιστές της Ελλάδας είχαν απώλειες. Η Νορβηγία δεν πρόσθεσε κανέναν βαθμό, ενώ η Τσεχία περιορίστηκε σε 200 βαθμούς από ισοπαλία της Βικτόρια Πλζεν στην Ουγγαρία. Έτσι, η διαφορά από τη 10η θέση μειώθηκε στους 2.388 βαθμούς, ενώ η χώρα μας αύξησε το προβάδισμά της έναντι Νορβηγίας, Δανίας και Πολωνίας στη μάχη για την 11η θέση.



Η τελευταία θεωρείται επίσης καθοριστική, καθώς προσφέρει προνόμια στα ευρωπαϊκά εισιτήρια των συλλόγων. Πλέον, το ελληνικό ποδόσφαιρο δείχνει να κερδίζει ξανά δυναμική και να θέτει γερές βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Αναλυτικά το πως διαμορφώνεται η βαθμολογία, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού:



09. Τουρκία 43.600 (+2.800 – 3/5)

10. Τσεχία 40.300 (+3.200 – 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (+4.100 – 4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (+3.800 – 2/5)

13. Δανία 35.981 (+6.125 – 2/4)

14. Πολωνία 35.875 (+4.875 – 4/4)

15. Αυστρία 32.050 (+2.300 – 3/5)