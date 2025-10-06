Πρόεδρος UEFA: «Μόνο κατ' εξαίρεση η διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος εκτός των εθνικών συνόρων»

Σημαντικό ζήτημα ανέκυψε στα ανώτατα κλιμάκια διοίκησης του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μετά και την απόφαση διεξαγωγής δύο αναμετρήσεων εθνικών πρωταθλημάτων, εκτός των εθνικών συνόρων.

Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα και Μίλαν-Κόμο, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο και στο Περθ της Αυστραλίας τον Φεβρουάριο αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τοποθετήθηκε επίσημα επί του θέματος και ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων εθνικών πρωταθλημάτων εκτός της επικράτειας ελοχεύει σημαντικούς κινδύνους για τους φιλάθλους, οι οποίοι παραδοσιακά παρακολουθούν τα παιχνίδια και πως η απόφαση για τη διεξαγωγή των δύο επίμαχων αναμετρήσεων είναι λυπηρή και ελήφθη κατ' εξαίρεση.

Θέλησε να τονίσει, με αυτόν τον τρόπο, πως η απόφαση δε δημιουργεί προηγούμενο, υπογραμμίζοντας πως η UEFA δεν σκοπεύει να εφαρμόσει μελλοντικά ανάλογες πρακτικές.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι επερχόμενες ενέργειες της ομοσπονδίας

Η ομοσπονδία, αντιλαμβανόμενη τον αντίκτυπο, που είχε η απόφαση της, ξεκαθάρισε, με ανακοίνωση, πως η απόφαση για τη διεξαγωγή ελήφθη, λόγω ρυθμιστικών κενών σε παγκόσμιο επίπεδο και δεσμεύθηκε πως θα διαφυλάξει την ακεραιότητα των εθνικών πρωταθλημάτων, μέσα από επερχόμενους κανονισμούς της FIFA.

We are opposed to domestic league matches being played abroad.



Two requests have been approved on an exceptional basis due to regulatory gaps at global level.



We are committed to anchoring the integrity of domestic competitions and fans’ perspectives in forthcoming FIFA rules. — UEFA (@UEFA) October 6, 2025

Οι ιθύνοντες της UEFA αντιλαμβάνονται πως η διεξαγωγή αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων σε ουδέτερο έδαφος, διαρρηγνύουν το στενό δεσμό ανάμεσα στους συλλόγους, τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινότητες, ενώ, παράλληλα, θίγουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες, αφού οι γηπεδούχοι σύλλογοι στερούνται του πλεονεκτήματος της εντός έδρας αναμέτρησης.

Οι αντιδράσεις των φιλάθλων

Παρά τις δηλώσεις του προέδρου και τις επίσημες εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, οι φίλαθλοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον του παιχνιδιού, το οποίο, όπως αναφέρουν εξελίσσεται σε ένα «παγκόσμιο τσίρκο, το οποίο εξυπηρετεί μόνο το μάρκετινγκ». Παράλληλα, εκφράζουν την δυσπιστία τους και ως προς την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων με την FIFA, αφού με δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα τη χαρακτηρίζουν «ηθικά χρεωκοπημένη».