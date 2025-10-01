H UEFA «υποκλίθηκε» στον Μπάρκα για τα εντυπωσιακά αντανακλαστικά (vid)

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κινείται σε ρυθμούς Champions, Europa και Conference League, και εκτός της μεγάλης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τους Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οι οποίοι κάνουν τη δική τους προσπάθεια στη δεύτερη και στη τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA, υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού αλλά μετά τη «φυγή» τους από την χώρα μας, αρκετοί φίλαθλοι έχουν χάσει τα «ίχνη» τους.

Ένας από αυτούς είναι και ο Βασίλης Μπάρκας, ο οποίος μετά την μεταγραφή του από την ΑΕΚ στη Σέλτικ το 2020 έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ αγωνίζεται εδώ και δυο χρόνια στην Ολλανδική, Ουτρέχτη και όπως φαίνεται και από τις εμφανίσεις του η επιλογή του τον δικαίωσε καθώς έχει βρει ξανά τα πατήματά του και έχει καθιερωθεί πλέον κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας συμπληρώνοντας πάνω από 100 συμμετοχές.

Μάλιστα ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ και του Ατρομήτου, βραβεύτηκε την περασμένη σεζόν ως MVP του συλλόγου και πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ουτρέχτη ως το 2028. Επιπλέον στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, όπου η Ουτρέχτη ηττήθηκε με 1-0 από τη Λιόν, ο Μπάρκας πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση και o επίσημος λογαριασμός της UEFA τον αποθέωσε με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.