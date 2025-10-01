Ο λυτρωτής της Σεβίλλης του Αλμέιδα είναι φαν του... Βασίλη Τσιάρτα

Η Σεβίλλη πέτυχε τρίτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη στη La Liga, επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη. Το γκολ σημείωσε ο Άκορ Άνταμς στο 87’, ενώ καθοριστικός ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος με έξι σωτήριες επεμβάσεις. Παρά την αδυναμία της να κερδίσει στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα δείχνει δυνατή μακριά από την έδρα της, ανεβαίνοντας πλέον στο πρώτο μισό της βαθμολογίας μετά από επτά αγωνιστικές.

Ο 25χρονος επιθετικός που υπέγραψε την μεγάλη νίκη της Σεβίλλης στο «Βαγιέκας», είχε βρεθεί κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής διακοπής στη Νιγηρία, όπου οι συμπατριώτες του τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Ο φορ της Σεβίλλης ξεχώρισε επιλέγοντας να εμφανιστεί με μια ρετρό φανέλα της ομάδας, τη φανέλα με το «10» που στο παρελθόν φορούσε ο Βασίλης Τσιάρτας, δίνοντας έτσι ένα ξεχωριστό ελληνικό χρώμα στην επιστροφή του στην πατρίδα του.

Η μεγαλύτερη ομάδα της Ανδαλουσίας μέσω μιας δημοσίευση στα social media, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρώτο γκολ του Άκορ Άνταμς στην La Liga, με φωτογραφία από την επίσκεψή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του με την φανέλα του Βασίλη Τσιάρτα. «Από την πολιτεία Μπένουε μέχρι το να σκοράρεις στη LaLiga. Συγχαρητήρια για το πρώτο σου γκολ, Ακόρ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Τσιάρτας στην Σεβίλλη

Ο Βασίλης Τσιάρτας φόρεσε τη φανέλα της Σεβίλλης για τέσσερις σεζόν, από το 1996 έως το 2000. Στο διάστημα αυτό έπαιξε δύο χρονιές στη μεγάλη κατηγορία και δύο στη δεύτερη, καταγράφοντας συνολικά 149 επίσημες συμμετοχές και 46 γκολ. Στην Πριμέρα Ντιβισιόν μέτρησε 65 εμφανίσεις με 18 τέρματα, ενώ στη Σεγούντα είχε 75 παιχνίδια και 26 γκολ. Παράλληλα μοίρασε 54 ασίστ, ήταν αρχηγός της ομάδας και κέρδισε τον σεβασμό των φιλάθλων που τον αποκαλούσαν «μάγο» για την ποιότητά του στο γήπεδο.