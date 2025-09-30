Ψάχνει τον... εφιάλτη της Ρεάλ για τη θέση του Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελόνα

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έγραψε ιστορία στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Σοσιεδάδ με 2-1, την Κυριακή (28/9), φτάνοντας τα 700 γκολ στην καριέρα του, διανύει πιθανότατα την τελευταία του χρονιά, ως ποδοσφαιριστής των Καταλανών.

Οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζουν από τώρα τη... διάδοχη κατάσταση στην επίθεση. Πρώτος τους στόχος είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του Ζοάν Λαπόρτα, που είναι διατεθειμένος να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα» για χάρη του.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, σύμφωνα με την Καταλανική Sport, η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Αργεντινός επιθετικός, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο γκολ στον θρίαμβο της Ατλέτικο επί της Ρεάλ στο «Derby Madrileno», με 5-2.

Ο Άλβαρες ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα, ενώ είναι και ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί και ως σέντερ φορ, αλλά και ως δεύτερος επιθετικός, καθώς κινείται εξαιρετικά και περιμετρικά της περιοχής.

Πρόκειται άλλωστε για έναν παίκτη που έχει αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, κάτι που... προσμετράται θετικά από τους Καταλανούς.