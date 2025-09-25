Στο «Μονζουίκ» το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για το Champions League

Παρά τις δηλώσεις του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, για πιθανή επιστροφή στο ανακαινισμένο «Spotify Camp Nou», το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό (21/10, 22:00) θα διεξαχθεί οριστικά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, στον λόφο του Μονζουίκ.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι εργασίες στο «Καμπ Νου» δεν έχουν προχωρήσει στον βαθμό που θα επέτρεπε την ασφαλή επιστροφή της ομάδας και των φιλάθλων, με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να παραμείνει στο «Μονζουίκ» για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, την 1η Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys» του Μοντζουίκ. Οι Καταλανοί προέρχονται από σπουδαία νίκη εκτός έδρας επί της Νιούκαστλ και συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μακριά από το ανακαινισμένο Spotify Camp Nou, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη άδεια για την επιστροφή τους.