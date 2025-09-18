Η εξίσωση της πρόκρισης στην 24άδα του Champions League –Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός

Το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Πάφο, στην επιστροφή του μετά από πέντε χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για πρώτη φορά με το νέο format. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης απέναντι στην κυπριακή ομάδα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μιας και αναδείχθηκε ισόπαλος, δίχως τέρματα.

Ετσι, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέκτησε έναν βαθμό από τους 11 που θέλει να συγκεντρώσει συνολικά, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μία θέση στην 24άδα που οδηγεί στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κι αυτό διότι η ομάδα που προκρίθηκε πέρυσι ως η 24η της League Phase ήταν η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχοντας τελικό απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Βέβαια, 11 βαθμούς είχε συγκεντρώσει και η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, με τους Κροάτες να γνωρίζουν τον αποκλεισμό στην ισοβαθμία με τις Σίτι, Σπόρτινγκ και Μπριζ.

Πόσοι βαθμοί θα χρειαστούν για να τερματίσει μια ομάδα στην πρώτη 24άδα;

Σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν πέρυσι, η «Opta», αναφέρει πως οι οκτώ πρώτες θέσεις αναμένεται να καταληφθούν από τις κορυφαίες ομάδες του θεσμού. Για τις υπόλοιπες, η διαδικασία των play offs αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ.

Η ανάλυσή έδειξε ότι οι 10 βαθμοί ουσιαστικά εξασφαλίζουν μια θέση στην πρώτη 24άδα. Στο 99% των προσομοιώσεων της «Opta», οι ομάδες που έφτασαν τους 10 βαθμούς προκρίνονταν στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Biggest changes in 🔵 Top 24 race (after matches on 16 & 17 Sep):



➕

+26% 🇧🇪 Union SG

+24% 🇦🇿 Qarabag

+10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

+5% 🇮🇹 Inter

+5% 🇨🇾 Pafos

...



➖

-26% 🇵🇹 Benfica

-20% 🇳🇱 PSV

-14% 🇬🇷 Olympiacos

-11% 🇪🇸 Athletic Club

-11% 🇳🇱 Ajax

-9% 🇨🇿 Slavia

... pic.twitter.com/uZ9ESvQOa6 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 17, 2025

Οι 9 βαθμοί επαρκούν για θέση στην πρώτη 24αδα στο 69% των προσομοιώσεων, ενώ με 8 βαθμούς μόλις το 16% των ομάδων έμπαινε στην πρώτη 24άδα. Με πιο απλά λόγια, οι 9 βαθμοί – δηλαδή τρεις νίκες σε οκτώ αγώνες – είναι πολύ πιθανό να αρκούν για πρόκριση στα play-offs. Αντίθετα, οι 8 βαθμοί – δύο νίκες και δύο ισοπαλίες – είναι πολύ απίθανο να αρκούν.

Συνεπώς, ο ελάχιστος ρεαλιστικός στόχος πρέπει να είναι οι 9 βαθμοί. Οπως αναφέρει όμως το «Football Meets Data», μετά την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League και το ισόπαλο αποτέλεσμα κόντρα στην Πάφο, οι πιθανότητες για να καταλάβουν οι «ερυθρόλευκοι» μία θέση στην πρώτη 24αδα μειώθηκαν αρκετά, σε αντίθεση με την κυπριακή ομάδα που βλέπει να έχει όλο και περισσότερες για να πετύχει τον στόχο της.

Αυτά είναι τα χρήματα που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός

Με βάσει κάθε αποτέλεσμα που φέρνουν οι «ερυθρόλευκοι» στη League Phase του Champions League, εξασφαλίσουν ένα χρηματικό ποσό, το οποίο δεν εξαρτάται από τον αντίπαλο αλλά από το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα. Οπότε άλλο ποσό θα εξασφαλίσει αν νικήσει, αν χάσει ή στην περίπτωσή μας, αν αναδειχθεί ισόπαλος.

Μετά λοιπόν το παιχνίδι με την Πάφο, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε 700.000 ευρώ, τα οποία προστίθενται στο ποσό που έχει ήδη ο Ολυμπιακός συγκεντρωμένο από την είσοδό του στην τελική φάση της διοργάνωσης, το οποίο ανέρχεται στα 29.000.000 ευρώ!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League

Μετά το ματς με την Πάφο, οι «ερυθρόλευκοι» θα αναμετρηθούν εκτός έδρας ματς με Άρσεναλ, την Τετάρτη (1/10) στις 22:00, στην πρώτη του δύσκολη έξοδο. Για να ακολουθήσει η Μπαρτσελόνα (21/10), προτού υποδεχθούν Αϊντχόφεν (4/11) και Ρεάλ Μαδρίτης (26/11).

Έπειτα θα αναμετρηθούν με Καϊράτ (εκτός) στις 9 Δεκεμβρίου, Λεβερκούζεν (εντός) στις 20 Ιανουαρίου του 2026 και ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Champions League με Άγιαξ (εκτός) στις 28 Ιανουαρίου.

1 Οκτωβρίου 2025 (22:00): Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός

Πηγή: Athletiko