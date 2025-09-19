Οι Έλληνες που έκαναν ντεμπούτο στο Champions League

Η φετινή πρεμιέρα του Champions League έφερε ένα ξεχωριστό ελληνικό στοιχείο, καθώς έξι παίκτες από την Ελλάδα βρέθηκαν για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση. Ο Φώτης Ιωαννίδης, που δεν είχε ζήσει ανάλογες εμπειρίες με τον Παναθηναϊκό, έκανε το πολυπόθητο ντεμπούτο του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 61ο λεπτό στη μεγάλη νίκη επί της Καϊράτ με 4-0.



Στον Ολυμπιακό, οι νεαροί Χρήστος Μουζακίτης και Σταύρος Πνευμωνίδης, πρωταθλητές Ευρώπης σε επίπεδο Youth League, πήραν το βάπτισμα του πυρός μαζί με τον πιο έμπειρο Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος αν και είχε ήδη κατακτήσει το Conference League, τώρα γνώρισε για πρώτη φορά τη δράση στα «αστέρια» της UEFA στο ισόπαλο παιχνίδι με την Πάφο.

EUROKINISSI





Παράλληλα, στην Πράγα ο Χρήστος Ζαφείρης φόρεσε τη φανέλα της Σλάβια ως βασικός για να αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ, στα τελευταία του παιχνίδια με την Τσέχικη ομάδα πριν μετακομίσει στον ΠΑΟΚ τον Γενάρη. Παράλληλα, ο Παντελής Χατζηδιάκος με την Κοπενγχάγη έζησε το πρώτο του ματς στο Champions League και αυτός ως βασικός και με πολύ καλή εμφάνιση, έστω κι αν ήταν άτυχος σκοράροντας σε λάθος εστία στη μάχη με τη Μπάγερν Λεβερκούζεν (2-2).