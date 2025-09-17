Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός UEFA Champions League

Ολυμπιακός: Πότε έπαιξε τελευταία φορά στο Champions League

Η σεζόν που οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ και Πόρτο, τερμάτισαν τρίτοι και προκρίθηκαν στο Europa League.

IN TIME
IN TIME
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η σεζόν 2020/21 ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην κορυφαία διασυλλογική σκηνή του Champions League,  σε έναν απαιτητικό όμιλο με τις Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ και Πόρτο. Η πρεμιέρα του στον θεσμό πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στους Γάλλους, κεκλεισμένων των θυρών λόγω των περιορισμών του COVID-19. Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ με γκολ του Αχμέντ Χασάν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και πήραν τρίποντο - χρυσάφι όπως αποδείχθηκε από την έκβαση του ομίλου.

ΙΝ ΤΙΜΕ
ΙΝ ΤΙΜΕ

Στη συνέχεια, οι εμφανίσεις εκτός έδρας ήταν γεμάτες δυσκολίες. Στο «Ντραγκάο» αντιμετώπισαν την Πόρτο (2-0) και στο «Έτιχαντ» τη Σίτι (3-0), όπου παρά τις αξιόλογες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να φτάσουν σε θετικό αποτέλεσμα. Η τέταρτη αγωνιστική επανέφερε τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία για τον επαναληπτικό με τη Μαρσέιγ. Παρά το προβάδισμα του Μαντί Καμαρά στο 33’ με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής, η ομάδα δέχθηκε δύο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο, τα οποία εκτέλεσε επιτυχώς ο Ντιμίτρι Παγιέτ, δίνοντας τη νίκη στους γηπεδούχους. Το γκολ του Καμαρά όμως διατήρησε τους Πειραιώτες σε πλεονεκτική θέση στο head-to-head, στοιχείο που αποδείχτηκε καθοριστικό για την πρόκριση στο Europa League.



Την τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Πόρτο στο άδειο Καραϊσκάκης, με τους Πορτογάλους να έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Η ήττα με 2-0 δεν είχε ουσιαστικές συνέπειες, καθώς ταυτόχρονα η Σίτι νίκησε τη Μαρσέιγ με 3-0, επιτρέποντας στους «ερυθρόλευκους» να τερματίσουν τρίτοι και να συνεχίσουν στο Europa League.



Σχεδόν πέντε χρόνια μετά, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική σκηνή, με στόχο να γράψει ξανά δυνατές στιγμές και να διεκδικήσει μια αξιοπρεπή πορεία στους ομίλους του νέου format του Champions League.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός UEFA Champions League

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader