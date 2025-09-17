Ολυμπιακός: Πότε έπαιξε τελευταία φορά στο Champions League

Η σεζόν 2020/21 ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην κορυφαία διασυλλογική σκηνή του Champions League, σε έναν απαιτητικό όμιλο με τις Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ και Πόρτο. Η πρεμιέρα του στον θεσμό πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στους Γάλλους, κεκλεισμένων των θυρών λόγω των περιορισμών του COVID-19. Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ με γκολ του Αχμέντ Χασάν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και πήραν τρίποντο - χρυσάφι όπως αποδείχθηκε από την έκβαση του ομίλου.

ΙΝ ΤΙΜΕ

Στη συνέχεια, οι εμφανίσεις εκτός έδρας ήταν γεμάτες δυσκολίες. Στο «Ντραγκάο» αντιμετώπισαν την Πόρτο (2-0) και στο «Έτιχαντ» τη Σίτι (3-0), όπου παρά τις αξιόλογες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να φτάσουν σε θετικό αποτέλεσμα. Η τέταρτη αγωνιστική επανέφερε τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία για τον επαναληπτικό με τη Μαρσέιγ. Παρά το προβάδισμα του Μαντί Καμαρά στο 33’ με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής, η ομάδα δέχθηκε δύο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο, τα οποία εκτέλεσε επιτυχώς ο Ντιμίτρι Παγιέτ, δίνοντας τη νίκη στους γηπεδούχους. Το γκολ του Καμαρά όμως διατήρησε τους Πειραιώτες σε πλεονεκτική θέση στο head-to-head, στοιχείο που αποδείχτηκε καθοριστικό για την πρόκριση στο Europa League.





Την τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Πόρτο στο άδειο Καραϊσκάκης, με τους Πορτογάλους να έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Η ήττα με 2-0 δεν είχε ουσιαστικές συνέπειες, καθώς ταυτόχρονα η Σίτι νίκησε τη Μαρσέιγ με 3-0, επιτρέποντας στους «ερυθρόλευκους» να τερματίσουν τρίτοι και να συνεχίσουν στο Europa League.





Σχεδόν πέντε χρόνια μετά, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική σκηνή, με στόχο να γράψει ξανά δυνατές στιγμές και να διεκδικήσει μια αξιοπρεπή πορεία στους ομίλους του νέου format του Champions League.