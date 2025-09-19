Επική γκάφα στο Σπόρτινγκ - Καϊράτ: Μπέρδεψαν τους ύμνους της Uefa

Μια σπάνια αλλά άκρως… τηλεοπτική γκάφα σημειώθηκε λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League. Καθώς οι δύο ομάδες έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο του «Ζοζέ Αλβαλάδε» και το χαρακτηριστικό σεντόνι είχε ήδη απλωθεί στο κέντρο του γηπέδου, όλοι περίμεναν να ακουστεί ο γνωστός ύμνος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αντ’ αυτού, από τα μεγάφωνα ξεκίνησε ο ύμνος του Europa League, προκαλώντας αμηχανία στους ποδοσφαιριστές και έκπληξη στις εξέδρες.





Ο υπεύθυνος του ήχου αντιλήφθηκε γρήγορα το λάθος και διόρθωσε την αναπαραγωγή, ώστε να ακουστεί το κανονικό κομμάτι πριν την έναρξη του ματς. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και χιουμοριστικά σχόλια. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Καϊράτ Αλμάτι έζησαν έτσι ένα πρωτόγνωρο pregame σκηνικό, το οποίο έδωσε ιδιαίτερο «χρώμα» σε μια τυπική τελετουργία του Champions League.