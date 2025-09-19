Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Σπορ Ποδόσφαιρο Τσάμπιονς Λιγκ Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

Επική γκάφα στο Σπόρτινγκ - Καϊράτ: Μπέρδεψαν τους ύμνους της Uefa

Αναστάτωση και γέλια στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», όταν πριν τη σέντρα ακούστηκε κατά λάθος ο ύμνος του Europa League.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια σπάνια αλλά άκρως… τηλεοπτική γκάφα σημειώθηκε λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League. Καθώς οι δύο ομάδες έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο του «Ζοζέ Αλβαλάδε» και το χαρακτηριστικό σεντόνι είχε ήδη απλωθεί στο κέντρο του γηπέδου, όλοι περίμεναν να ακουστεί ο γνωστός ύμνος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αντ’ αυτού, από τα μεγάφωνα ξεκίνησε ο ύμνος του Europa League, προκαλώντας αμηχανία στους ποδοσφαιριστές και έκπληξη στις εξέδρες.

Sporting CP - Kairat Almaty match starts with the Europa League Anthem instead of the Champions League one
byu/LordPunk insoccer



Ο υπεύθυνος του ήχου αντιλήφθηκε γρήγορα το λάθος και διόρθωσε την αναπαραγωγή, ώστε να ακουστεί το κανονικό κομμάτι πριν την έναρξη του ματς. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και χιουμοριστικά σχόλια. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Καϊράτ Αλμάτι έζησαν έτσι ένα πρωτόγνωρο pregame σκηνικό, το οποίο έδωσε ιδιαίτερο «χρώμα» σε μια τυπική τελετουργία του Champions League.

