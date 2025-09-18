Champions League: Ο Ράσφορντ «καθάρισε» για την Μπαρτσελόνα με δύο γκολ - Εύκολο βράδυ για την Σίτι

Η 1η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε επιτυχώς το βράδυ της Πέμπτης (18/9), με την Μπαρτσελόνα να παίρνει το «διπλό» από τη Νιουκάστλ και την Μάντσεστερ Σίτι να επικρατεί εύκολα με 2-0 της Νάπολι των 10 παικτών. Στα άλλα παιχνίδια των 22:00, Σπόρτινγκ και Άιντραχτ έκαναν... πάρτι απέναντι σε Καϊράτ και Γαλατά, ξεκινώντας θετικά το «ευρωπαϊκό» ταξίδι τους.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής, καθώς και το πως έχει διαμορφοθεί η βαθμολογία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα 1-2: Σόου Ράσφορντ μέσα στο «Σεν Τζέιμς Παρκ»

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε θετικά την παρουσία της στο φετινό Champions League, επικρατώντας με της Νιουκάστλ στο «Σεν Τζέιμς Παρκ». Οι δύο ομάδες δεν δημιούργησαν ιδιαίτερους κινδύνους στις αντίπαλες άμυνες στο πρώτο μέρος, στο 2ο όμως τα πράγματα είχαν... ονοματεπώνυμο. Ο Μάρκους Ράσφορντ με δύο γκολ χάρισε το τρίποντο στους Μπλαουγράνα, που δυσκολεύτηκαν αρκετά από την Νιουκάστλ.

Ο Άγγλος εξτρέμ άνοιξε το σκορ στο 56' με κεφαλιά, έπειτα από τη σέντρα του Κουντέ, ενώ στο 67ο λεπτό διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, με ένα άπιαστο σουτ εκτός της περιοχής του Πόουπ. Το μόνο που κατάφεραν οι παίκτες του Χάου ήταν να μειώσουν με τον Γκόρντον στο 90'.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Σαρ (63′ Μέρφι), Μπερν, Τρίπιερ (76′ Μπότμαν), Λιβραμέντο, Τονάλι, Γκιμαράες, Ζοέλιντον (63′ Μέρφι), Ελάνγκα (63′ Γουίλοκ), Μπαρνς (62′ Βολτεμάντε), Γκόρντον.



ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρθία, Κουμπαρσί (69′ Τόρες), Αραούχο, Μαρτίν (81′ Γκαρθία), Κουντέ, Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Φερμίν (90’+3′ Κασαδό), Ράσφορντ (82′ Όλμο), Ραφίνια, Λεβαντόφσκι (70′ Κρίστενσεν).

Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 2-0: Χάλαντ και Ντοκού «καθάρισαν» το τρίποντο

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με την σειρά της με 2-0 της Νάπολι στο «Έτιχαντ», στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Πολίτες είδαν την τύχη να τους... χαμογελά στο 21', όταν ο Ντι Λορέντζο έπειτα και από παρέμβαση του VAR αποβλήθηκε, αλλάζοντας τις αριθμητικές ισορροπίες του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο η Νάπολι έμεινε... ζωντανή χάρη στις εντυπωσιακές επεμβάσεις του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, όπως όμως και στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα στο δεύτερο μέρος τα γκολ ήρθαν.

Στο 56' ο Χάλαντ εκμεταλλεύτηκε την έξυπνη μπαλία του Φόντεν και με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά άνοιξε λογαριασμό στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Δέκα λεπτά αργότερα ο Ντοκού με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια πάτησε περιοχή, πλάσαρε κάτω από τα πόδια τον Σάβιτς και «κλείδωσε» ουσιαστικά τους τρεις βαθμούς για την Σίτι.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκβάρντιολ (80′ Ακέ), Κουσάνοβ, Ο’ Ράιλι, Ρόδρι (60′ Γκονζάλες), Ράιντερς (80′ Λιούις), Φόντεν, Σίλβα, Ντοκού (69′ Σαβίνιο), Χάαλαντ (80′ Μπομπ).



ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπουοντζόρνο, Μπεουκεμά, Σπινατσόλα, Ντι Λορέντζο, Λομπότκα (72′ Λομπότκα), Ανγκισά (71′ Ελμάς), Ντε Μπρόινε (26′ Ολιβέρα), ΜακΤόμινεϊ, Πολιτάνο (55′ Ζεσούς), Χόιλουντ (72′ Νέρες).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2

Αιντχόφεν - Σεν Ζιλουάζ 1-3

Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός - Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας - Μπόντο/Γκλιμτ 2-2

Άγιαξ - Ίντερ 0-2

Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18/9

Κλαμπ Μπριζ - Μονακό 4-1

Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν 2-2

Άιντραχτ - Γαλατάσαραϊ 5-1

Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 2-0

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 1-2

Σπόρτινγκ - Καϊράτ 4-1

