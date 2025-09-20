Ο «μάγος» που θα παρουσιάσει την φετινή τελετή της «Χρυσής Μπάλας»

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, το Παρίσι θα φιλοξενήσει την απονομή της «Χρυσής Μπάλας», όπου θα ανακοινωθεί ο μεγάλος νικητής του πιο σημαντικού ατομικού βραβείου στο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ντάνι Χιλ, ένας εκ των παρουσιαστών της διοργάνωσης θα είναι ο Ροναλντίνιο, ο θρυλικός Βραζιλιάνος που άφησε το στίγμα του σε συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα και η Μίλαν.

«Ο Ροναλντίνιο θα είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση της «Χρυσής Μπάλας» στο γκαλά της επόμενης Δευτέρας», αποκάλυψε ο Ισπανός δημοσιογράφος σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ροναλντίνιο έχει κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» το 2005, ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, έπειτα από την εντυπωσιακή του σεζόν με τους «μπλαουγκράνα» την περίοδο 2004-2005.