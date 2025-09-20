Ο «μάγος» που θα παρουσιάσει την φετινή τελετή της «Χρυσής Μπάλας»
Η τελετή για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» πλησιάζει και την παρουσίαση αναλαμβάνει όνομα έκπληξη.
Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, το Παρίσι θα φιλοξενήσει την απονομή της «Χρυσής Μπάλας», όπου θα ανακοινωθεί ο μεγάλος νικητής του πιο σημαντικού ατομικού βραβείου στο ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ντάνι Χιλ, ένας εκ των παρουσιαστών της διοργάνωσης θα είναι ο Ροναλντίνιο, ο θρυλικός Βραζιλιάνος που άφησε το στίγμα του σε συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα και η Μίλαν.
«Ο Ροναλντίνιο θα είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση της «Χρυσής Μπάλας» στο γκαλά της επόμενης Δευτέρας», αποκάλυψε ο Ισπανός δημοσιογράφος σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ροναλντίνιο έχει κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» το 2005, ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, έπειτα από την εντυπωσιακή του σεζόν με τους «μπλαουγκράνα» την περίοδο 2004-2005.