Μία 23χρονη... πρόεδρος σε ιταλική ομάδα

Η προεδρία της Τερνάνα, ομάδας της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου, ανατέθηκε σε μια 23χρονη, την Κλαούντια Ρίτσο. Πρόκειται για την κόρη του Τζιάν Λουίτζι Ρίτσο, επικεφαλής του «Villa Claudia Group» και ιδιοκτήτη δύο κλινικών σε Ρώμη και Συρακούσες.

Η νεαρή Ιταλίδα διατηρεί επίσης δική της επιχείρηση ελαιοκαλλιέργειας στη Σικελία, ενώ λίγα ακόμη είναι γνωστά για εκείνη μετά την ανάληψη της προεδρίας. Η αλλαγή ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε άμεσα, ώστε ο σύλλογος να προλάβει κρίσιμες προθεσμίες και να αποφύγει πιθανή αφαίρεση βαθμών.

Η Κλαούντια αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της Τερνάνα και φιλοδοξεί να φέρει αλλαγές στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την επίσημη παρουσίασή της, δήλωσε:

«Αγαπητοί οπαδοί της Rossoverdi,

Σήμερα δεν σας μιλάω μόνο ως κόρη ενός ανθρώπου που έκανε ένα σημαντικό βήμα αγοράζοντας την Τερνάνα. Σας μιλάω ως γυναίκα, ως αληθινή οπαδός του ποδοσφαίρου και ως κάποια που αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά.ήμερα ξεκινά το ταξίδι μου ως πρόεδρος της Τερνάνα Κάλτσιο. Ξέρω ότι αυτή η είδηση μπορεί να αποτελεί έκπληξη για πολλούς. Αλλά όσοι αγαπούν πραγματικά αυτά τα χρώματα ξέρουν ότι οι εκπλήξεις, όταν συνοδεύονται από πάθος και σεβασμό, μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, και προς το καλύτερο. Πρόκειται για μια ισχυρή επιλογή, μια επιλογή αγάπης, οράματος και ευθύνης.



Η πόλη αξίζει έναν φιλόδοξο σύλλογο, βαθιά ριζωμένο και επικεντρωμένο στο μέλλον.



Σας ζητώ να μας κρίνετε από τις πράξεις μας, από τις επιλογές που κάνουμε, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη φανέλα, από τον σεβασμό που δείχνουμε στην ιστορία μας. Έχουμε μόνο ένα στόχο: να τιμάμε τα χρώματα Rossoverdi κάθε μέρα, με διαφάνεια, σκληρή δουλειά και την υπερηφάνεια όσων θέλουν να φέρουν αυτή την ομάδα πίσω εκεί όπου της αξίζει να είναι.



Δίπλα μου θα βρίσκεται ο πρόεδρος Μάσιμο Φερέρο, ο οποίος έχει επιδείξει εξαιρετικές οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με σημαντικά αποτελέσματα.

Σε όσους υποστηρίζουν, υποφέρουν, τραγουδούν και αγαπούν την Τερνάνα: αυτό είναι και το δικό σας σπίτι, και θα είμαστε πάντα έτοιμοι να σας ακούσουμε. Forza Fere, σήμερα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο μαζί».

Στη διοίκηση της Τερνάνα, η Κλαούντια θα πλαισιώνεται από τον Μάσιμο Φερέρο, πρώην πρόεδρο της Σαμπντόρια, ενώ η Τιζιάνα Πούτσι θα αναλάβει την καθημερινή διαχείριση όλων των θεμάτων του συλλόγου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τερνάνα πέρυσι έχασε τα πλέι-οφ ανόδου για τη Serie B, από την οποία είχε υποβιβαστεί πριν δύο χρόνια, και φέτος στοχεύει στην επιστροφή της.







