Αποκαλύψεις Τότι για απιστία: «Είχε περισσότερους από έναν, βρήκα τα μηνύματα»

Ο Φραντσέσκο Τότι, ο μεγάλος αρχηγός και θρύλος της Ρόμα, πέρα από τα επιτεύγματα του σε ποδοσφαιρικό επίπεδο πλέον έχει βρεθεί στο επίκεντρο και για τον πρόσφατο χωρισμό του.

Μετά από μια μακροχρόνια σχέση με την Ιλάρι Μπλάζι, η οποία είναι διάσημη παρουσιάστρια και μοντέλο, το ζευγάρι επέλεξε να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Οι δυο τους έχουν ένα γιο μαζί, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα παρά την την εξέλιξη της σχέσης τους.

Λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων και του πολυάσχολου τρόπου ζωής τους, ο Τότι και η Ιλάρι είχαν αρκετές διαφορές στην καθημερινότητα τους. Ο Φραντσέσκο, που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην οικογένειά του και στη Ρόμα, φαίνεται πως βρέθηκε αντιμέτωπος με προσωπικές και επαγγελματικές πιέσεις που επηρέασαν τη σχέση του.

ο Τότι είχε επιλέξει να κρατήσει την υπόθεση όσο πιο ιδιωτική γίνεται, αποφεύγοντας τα ΜΜΕ και τις δημόσιες δηλώσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες από κοντινούς του ανθρώπους, αντιμετώπισε την κατάσταση με ωριμότητα και σεβασμό, προσπαθώντας να διατηρήσει την κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα.

Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i quattro Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi andranno in “affido condiviso”: gli orologi, del valore di circa 80.000 euro, dovranno essere usati a turno. pic.twitter.com/1vQ5J4UbW4 — Trash Italiano (@trash_italiano) July 8, 2025

Aλληλοκατηγορίες για απιστία

Από την άλλη, η Μπλάζι δεν δίστασε να βγει δημόσια και να τον κατηγορήσει για απιστία. Μέχρι τη στιγμή που ο Τότι αποφάσισε να πει την δική του αλήθεια.

«Δεν ήμουν ο πρώτος που πρόδωσε» είπε και δεν σταμάτησε εκεί. «Η γυναίκα μου δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Την άνοιξη του 2021, μπήκαμε σε μια οριστική κρίση. Η τελευταία χρονιά ήταν δύσκολη. Δεν υπήρχε πλέον επικοινωνία, δεν είχε μείνει τίποτα» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Η Ιλάρι έχει κάποιον άλλον. Μάλιστα, περισσότερους από έναν. Μου φαινόταν αδύνατο. Αντίθετα, βρήκα τα μηνύματα. Δεν το είχα κάνει ποτέ εδώ και 20 χρόνια, ούτε το είχε κάνει ποτέ εκείνη σε μένα. Αλλά όταν έλαβα προειδοποιήσεις από διάφορους ανθρώπους που εμπιστεύομαι, άρχισα να υποψιάζομαι. Έλεγξα το τηλέφωνό της. Και είδα ότι υπήρχε ένα τρίτο άτομο, που λειτουργούσε ως μεσάζων για την Ιλάρι και κάποιον άλλον».

Η δικαστική διαμάχη του Τότι με την πρώην σύζυγό του συνεχίστηκε και είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση η κόντρα τους για κάποιες πανάκριβες τσάντες και ρολόγια Rolex.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής την κατηγόρησε πως το έσκασε με τα Rolex ρολόγια του. Ως... απάντηση, εκείνος πήρε «όμηρο» τη συλλογή της από επώνυμα παπούτσια και τσάντες. «Τι έπρεπε να κάνω; Έκρυψα τις τσάντες, ελπίζοντας σε μια ανταλλαγή», είχε δηλώσει ο Τότι στην εφημερίδα «Corriere della Sera».