Ποια είναι η Ελεονόρα Ινκαρντόνα που... άναψε φωτιές στο Γιουβέντους-Μίλαν

Η εντυπωσιακή μελαχρινή ήταν παρούσα στο στάδιο Allianz του Τορίνο για να καλύψει τον αγώνα της Γιουβέντους με τη Μίλαν για το Derby dei Campioni την Κυριακή.

Και για άλλη μια φορά κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση και να κερδίσει τον θαυμασμό όλων. Εθεάθη να φοράει λευκό σακάκι παντελόνι, τα οποία συνδύασε με ένα καφέ διαφανές τοπ κάνοντας χρωματική αντίθεση. Η 34χρονη παρουσιάστρια πρόσθεσε, επίσης, ένα εκθαμβωτικό κολιέ καθώς τα μαλλιά της ήταν πιασμένα μέχρι τους ώμους.

Σημειώνεται ότι η Ελεονόρα, η οποία χαρακτηρίζεται στην Ιταλία ως η... αντίπαλος της Ντιλέτα Λεότα, βγαίνει με τον 23χρονο σταρ της Μίλαν, Σαμουέλε Ρίτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή από την Τορίνο το καλοκαίρι.

Και αυτό το γεγονός σχολιάστηκε από πολλούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς κάποιοι έγραψαν στο προφίλ της παρουσιάστριας στο Instagram:

«Πώς μπορεί ο Ρίτσι να συγκεντρωθεί στο γήπεδο ενώ είσαι ακριβώς δίπλα του;»

«Ελεονόρα, είσαι το μόνο πράγμα που μπορεί να σωθεί απόψε στο γήπεδο».

«Λατρεύω το ντύσιμό σου».

«Πάντα τόσο όμορφη και υπέροχη, ειδικά με αυτό το όμορφο χαμόγελο».

«Ό,τι πιο όμορφο στο παιχνίδι!».

Η αναμέτρηση έληξε 0-0 και ο Ρίτσι έμεινε στον πάγκο, έχοντας παίξει μόνο σε τρεις αγώνες από τότε που μεταγράφηκε.

Η Ικαρντόνα μιλά για την σχέση της με τον ποδοσφαιριστή της Μίλαν

Αποκαλύπτοντας τη ζωή μιας παρουσιάστριας και μιας ποδοσφαιρικής WAG , η Ελεονόρα δήλωσε στην εφημερίδα TuttoSport : «Εμπιστεύομαι πολύ τις απόψεις του Σαμουέλε, γι' αυτό και τον ρωτάω πριν από έναν αγώνα για κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες. Η σχέση μας είναι πραγματικά ξεχωριστή και μιλάμε για τα πάντα, είμαστε πολύ καλοί φίλοι.

Για μένα είναι άσχετη (η δουλειά του), δεν έχει καμία επίδραση στην καριέρα μου. Θέλουμε να κρατήσουμε ξεχωριστά την δουλειά και την ιδιωτική ζωή μας. Μοιραζόμαστε τα όνειρά μας, αλλά με μια υγιή ισορροπία».



