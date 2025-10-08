Το «μυστήριο» με αυτό που κάνει ο Ρονάλντο σε κάθε μπουκαλάκι νερού

Μετά από 13 χρόνια ένδοξης πορείας με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε όλους τους διαθέσιμους τίτλους, ο Λούκα Μόντριτς έμεινε ελεύθερος κι επέλεξε να συνεχίσει τη καριέρα του στην Μίλαν. Παρότι διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, ο Κροάτης μέσος παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση, υπογράφοντας για τον ιταλικό σύλλογο.

Ο CEO της Ίντερ, Τζουζέπε Μαρότα, μίλησε στο «Tuttomercatoweb» και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει την έλευση του πρώην ποδοσφαιριστή των Μαδριλένων και το κατά πόσο είναι σημαντικό για την Serie A να έρχονται τέτοιου βεληνεκούς παίκτης, παρά την... προχωρημένη ηλικία τους.

O Ιταλός, πρώην διευθύνων σύμβουλους της Γιουβέντους, απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση επέλεξε να δώσει μερικά παραδείγματα από την κοινή του συνύπαρξη. Αναλυτικότερα, ο CEO τόνισε πως ο Πορτογάλος σταρ ήταν διαφορετικός από τους άλλους παίκτες, μιας έφτανε ακόμα και στο σημείο να αναλύσει τα... μπουκαλάκια νερό, όπου έπιναν εκείνος και οι συμπαίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Μαρότα:

«Δεν θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας 40χρονος παίκτης αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο εδώ. Το βλέπω ως θετική διαφήμιση για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά μας ενθουσιάζονται όταν βλέπουν έναν τέτοιο παίκτη. Το πρωτάθλημά μας βρίσκεται σε μετάβαση και δεν είναι πλέον το Ελ Ντοράντο των αρχών του 2000. Όλες οι μεγάλες ιταλικές ομάδες ξοδεύουν το πολύ 30/35 εκατομμύρια για έναν παίκτη γεννημένο το 2004, 2005 ή 2006. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξόδεψε 70 εκατομμύρια για τον Μασταντουόνο. Στη Γιουβέντους, είχα την τύχη να έχω τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν διαφορετικός από τους άλλους γιατί ακόμα και τα μπουκάλια νερού τα ανέλυε. Πήγαινε στον γιατρό και ρωτούσε τι περιείχαν τα μπουκάλια νερού, τα χαρακτηριστικά τους. Αν είναι ακόμα πρωταθλητής σήμερα, είναι πρωταθλητής και σε τέτοια πράγματα. Ο αλγόριθμος, ωστόσο, βοηθάει πολύ, αλλά δεν είναι καθοριστικός».