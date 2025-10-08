Αστέρας AKTOR: Ποιος είναι ο Κόουλμαν που αναλαμβάνει τους «Αρκάδες» - Οι άγνωστες ιστορίες με Μπέιλ

Ο Αστέρας AKTOR μετά την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες αποφάσισε οριστικά να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Σάββα Παντελίδη να αποχωρεί και τον Κρις Κόουλμαν να τον αντικαθιστά.

Η Εθνική Ουαλίας και η αγάπη για τον Μπέιλ

Eurokinissi

Ο 55χρονος Ουαλός έχει πλούσια προπονητική εμπειρία μέσα από την οποία κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα του. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ουαλίας από το 2012 έως το 2017, όπου κατάφερε να την οδηγήσει στην πιο επιτυχημένη της πορεία μέχρι και σήμερα, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2016 και πέτυχε την υψηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, την 8η. Αυτή η επιτυχία αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την χώρα κάτι που αποδεικνύει τις εξαιρετικές προπονητικές του ικανότητες.

Στην εθνική Ουαλίας, ο νέος προπονητής των Αρκάδων είχε την τύχη και την ευκαιρία να προπονήσει τον Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2013 και έγινε μέλος της ομάδας που κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατακτώντας πέντε τίτλους Champions League με τους «μερένχες». Με τα χρόνια, ο Ουαλός έπαιξε υπό τις οδηγίες κορυφαίων προπονητών όπως ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο Κάρλο Αντσελότι. Ωστόσο, προς έκπληξη όλων, κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να μπει στην κατάταξη όταν ο Μπέιλ ανακήρυξε τον καλύτερο προπονητή της καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Ρίο Φέρντιναντ, ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ρώτησε τον Μπέιλ για τον κορυφαίο προπονητή του και το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του. Προς έκπληξη πολλών, ο Μπέιλ επέλεξε τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ουαλίας, Κρις Κόουλμαν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Πιθανότατα υπάρχει μια προσωπική απάντηση για μένα, η οποία θα ήταν ο Κρις Κόουλμαν», είπε ο Μπέιλ. «Επειδή είχαμε μια τόσο εξαιρετική σχέση. Προκριθήκαμε σε ένα μεγάλο τουρνουά για πρώτη φορά μετά από 58 χρόνια», συνέχισε. «Ένιωθα ότι ήμουν το επίκεντρο της ομάδας και ναι, αυτό που πετύχαμε ήταν απίστευτο, οπότε για μένα, ήταν ο Κρις Κόουλμαν», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Μπέιλ.

Η αποθέωση στο παιχνίδι με το Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έπειτα από ένα παιχνίδι με της Ουαλίας απέναντι στο Ισραήλ, ο Κόουλμαν είχε φροντίσει να αποθεώσει τον πρώην αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, για την μαγική του εμφάνιση και τα δύο γκολ που είχε πετύχει για τα προκριματικά του Euro του 2016.

«Βλέπουμε τον Γκάρεθ πολύ και ήταν εξαιρετικός σήμερα. Για κάθε παίκτη που έρχεται στην ομάδα, αποτελεί έμπνευση. Γνωρίζουμε τι μπορεί να μας δώσει και είναι το είδος του ανθρώπου που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Το μεγαλύτερο δυνατό μας σημείο είναι η ενότητα στην ομάδα. Όλοι οι παίκτες γνωρίζουν τη δουλειά τους και ποιοι είναι οι ρόλοι και οι ευθύνες τους. Ο λόγος που τα πάμε καλά είναι επειδή όλοι κάνουν κάτι για κάποιον άλλο στην ομάδα».

Ο Γκάρεθ Μπέιλ φαινόταν πάντα απόλυτα ικανοποιημένος με την Ουαλία. Στη Ρεάλ Μαδρίτης τον είχαν κατηγορήσει ουκ ολίγες φορές, ότι δεν κατάφερε να ενσωματωθεί στην ομάδα, ότι του έδωσαν το παρατσούκλι «γκολφέρ» και ότι δίσταζε να μάθει ισπανικά. Αλλά ο Κόουλμαν έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά.

«Είδα τον Τζον Τόσακ να λέει ότι ο Γκάρεθ δεν έχει δώσει αρκετά από τον εαυτό του στο κοινό της Μαδρίτη. Ε, δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Δεν είναι ο χαρακτήρας του. Όταν γυρίζει σπίτι παίζει γκολφ, μένει με την οικογένειά του, στον μικρό του κύκλο. Απλώς θεώρησα άδικο όταν ο κόσμος τον κατηγορούσε. Θα έπρεπε να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο. Όχι, να είσαι ο εαυτός σου. Αν δεν είναι ευτυχισμένος στο μυαλό του, δεν θα είναι σωστός στο γήπεδο.

«Έχω πάει με τον Γκάρεθ στη Μαδρίτη, σε ένα εστιατόριο, και μιλάει τέλεια ισπανικά, παραγγέλνει φαγητό, χαιρετάει κόσμο. Ήταν πολύ ευγενικός, αλλά είναι ο δικός του χώρος. Έχει μιλήσει όλες τις φορές που είναι μέσα στο γήπεδο. Είναι ο πιο διακεκριμένος ξένος από το Ηνωμένο Βασίλειο»