«Κύμα» αντιδράσεων από τους φαν του Στεφ Κάρι για τη σύζυγό του - Ο λόγος που του ζητάνε να χωρίσει

Ο Στέφεν Κάρι, βάση αριθμών, είναι ο πιο πετυχημένος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA. Δεν βασίστηκε μόνο στο ταλέντο όμως για να καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής και να απολαύσει τόσες προσωπικές διακρίσεις.

Το κίνητρό του, ήταν αρχικά η σύζυγός του Αγέσα και μετέπειτα τα τέσσερα παιδιά τους. Μάλιστα, στα προφίλ του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναφέρει πρώτα από όλες τις... ιδιότητές του, εκείνη του πατέρα και του συζύγου και μετά γράφει για τα μπασκετικά του επιτεύγματα.

Πριν από μερικές ημέρες, η Αγέσα Κάρι φιλοξενήθηκε στις ΗΠΑ σε ένα πολύ γνωστό podcast, ονόματι «Call Her Daddy». Μεταξύ άλλων, η Αμερικανίδα μίλησε για τις φιλοδοξίες που είχε για την ζωή της και τόνισε ότι δεν ήθελε να παντρευτεί ή να κάνει παιδιά, όσο ήταν νεότερη.

Οι θαυμαστές του Στέφεν Κάρι ανά τον κόσμο, εκνευρίστηκαν ακούγοντας την Αγέσα και κάτω από το τελευταίο του post, τα αρνητικά και κακοπροαίρετα σχόλια... έδιναν και έπαιρναν.

«Βάλε τη στην θέση της»

«Δεν σε σέβεται»

«Η Γυναίκα σου λέει μ@λ@κίες»

«Η Αγέσα κλαίει... ζητώντας προσοχή και εσύ ποστάρεις πως σκέφτεσαι το μπάσκετ»

«Άφησέ την, είναι... για τους δρόμους».

«Λέει πως της καταστρέφεις τη ζωή, τι θα είχε κάνει περισσότερο αν δεν είχατε γνωριστεί»

«Διαλύει την κληρονομιά σου» και άλλες απρεπείς-προσβλητικές αναφορές όπως οι προαναφερθέντες, βρίσκονται γραμμένες στα σχόλια του ταλαντούχου μπασκετμπολίστα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.