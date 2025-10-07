Σήμερα στις 19:00 η μεγάλη απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς - Όλα τα πιθανά και... απίθανα σενάρια

Ο καιρός περνάει και σιγά σιγά η καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς φτάνει στη «δύση» της. Φυσικά, αυτό δεν πρόκειται να γίνει φέτος, καθώς αγωνιζόμενος για ακόμα μια σεζόν θα σπάσει το ρεκόρ για τις περισσότερες χρονιές ενός παίκτη στο NBA, αλλά ο καιρός πλησιάζει. Και ενώ οι φήμες... οργιάζουν για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, εκείνος έρχεται τώρα, για να αναταράξει ακόμα περισσότερα τα πράγματα, δίχως μάλιστα να ξεκαθαρίζει καθόλου το τοπίο.

Σάλο έχει προκαλέσει στα Social Media, η τελευταία δημοσίευσή του, στην οποία αναφέρεται πως είναι έτοιμος για τη δεύτερη... απόφαση! Ίσως να πρόκειται απλώς για ένα διαφημιστικό τρικ εάν και οι ενδείξεις στη δημοσίευση δεν υποδεικνύουν το οτιδήποτε.

«Η απόφαση των αποφάσεων. 7 Οκτωβρίου»!

Το ιστορικό της πρώτης «απόφασης»

Η «πρώτη απόφαση», είχε να κάνει με το που θα συνεχίσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στην καριέρα του, όταν ολοκλήρωσε την πρώτη παρουσία του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Τότε δεδομένα ήταν ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη και ο επόμενος σταθμός του αποτελούσε το επίκεντρο των δημοσιευμάτων. Κάθε πρωτοσέλιδα, είχε ως καθημερινή ασχολία, να «σκαλίσει» για να βρει, τι κάνει και τι πρόκειται να κάνει ο Αμερικανός σούπερσταρ!

Τότε, στις 8 Ιουλίου του 2010, σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το δίκτυο του ESPN, ο «King», ανακοίνωσε πως πρόκειται να μεταφέρει τα ταλέντα του στη Φλόριντα και να συνεχίσει να παίζει μπάσκετ στους Μαϊάμι Χιτ! Viral τα τότε βίντεο από παίκτες του NBA ή και απλό κόσμο, που με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν με αγωνία τα λόγια του Τζέιμς. Ακόμα μεγαλύτερη αναμένεται η αγωνία τη δεύτερη φορά, ιδίως αν αναλογιστούμε πόσο μικρό είναι το χρονικό διάστημα από την ώρα της ανακοίνωσης, μέχρι την ώρα της μετάδοσης.

Ο ΛεΜπρόν προανήγγειλε την δεύτερη «απόφαση». Ακόμα είναι άγνωστο το τι πρόκειται να αποκαλύψει σε αυτή τη live μετάδοση, ωστόσο είναι βέβαιο πως ότι και να πει, θα αναταράξει ξανά τις ισορροπίες, όχι μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά γενικά στο παγκόσμιο μπάσκετ. Το σκηνικό, βρίσκει εκείνον εμφανώς προβληματισμένο, απέναντι από γνωστό δημοσιογράφο, έτοιμος να... σπάσει και να τα πει όλα. Φορώντας μάλιστα, το ίδιο χαρακτηριστικό πουκάμισο που φορούσε και τότε.



Φεύγει από το Λος Άντζελες και τους Λέικερς όπως παντού γραφόταν όλο το καλοκαίρι στις ΗΠΑ; Επιστρέφει στο Κλίβελαντ; Θέτει στόχο πρωταθλήματος; Είναι έτοιμος να ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση; Κανένας δεν ξέρει ακόμα σίγουρα!

Όλα τα πιθανά και... απίθανα σενάρια

Ο «Βασιλιάς» βρίσκεται σαφώς πολύ κοντά στην «δύση» της μυθικής καριέρας του. Διανύει το 40ο έτος της ζωής του και η σεζόν 2025-26 θα είναι η 23η του στα παρκέ. Προφανώς, δεν υπήρξε ποτέ ξανά στο παρελθόν επαγγελματίας αθλητής του «μαγικού πλανήτη» με τέτοια διάρκεια.



Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς όμως, πέραν από πετυχημένος μπασκετμπολίστας, είναι και καταξιωμένος επιχειρηματίας. Επομένως, κανείς δεν θα μπορούσε να «ορκιστεί», πως σε λίγες ώρες πρόκειται να μιλήσει αποκλειστικά για το σπορ. Σε περίπτωση που το κάνει όμως, στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι πιθανότητες... δείχνουν απόσυρση.

Η σύνδεση του «Βασιλιά» με την Amazon

Τον περασμένο Ιούνιο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεργάστηκε με την Amazon του Τζεφ Μπέζος και μαζί δημιούργησαν ένα διαφημιστικό πακέτο που έκανε τον γύρο του κόσμου και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Ακόμη και τότε, υπήρχαν φήμες ότι επρόκειτο για «προάγγελο» της απόσυρσης του Αμερικανού από τα παρκέ, αλλά εντέλει τον είδαμε να... ξεγελά τους πάντες και να προβάρει μέσω του συγκεκριμένου βίντεο διάφορους ρόλους. Τον χώρο της μαγειρικής, αυτόν του τραγουδιού και πολλούς άλλους δοκίμασε ο ΛεΜπρόν, αλλά παρέμεινε προφανέστατα στο μπάσκετ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η ανάρτησή του έχει να κάνει αποκλειστικά με την προώθηση της Amazon, δεν θα είναι τυχαίο. Η Prime Video, έχει φτάσει σε deal με το ΝΒΑ για την κάλυψη δεκάδων αγώνων, όσον αφορά την φετινή αγωνιστική περίοδο και η αξία του ξεπερνά τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι καθόλου απίθανο ο ΛεΜπρόν να... μπει στο κόλπο και να πρόκειται για ένα ακόμα δικό του επαγγελματικό «άνοιγμα».

«Τρολάρει» ή αποσύρεται πραγματικά; Η απάντηση ίσως κρύβεται στα... tacos

Δεν θα αφήσουμε καμία πιθανότητα ανεξερεύνητη. Στην Αμερική, κάθε Τρίτη τα εστιατόρια έχουν εκπτώσεις στα tacos. H κατανάλωση είναι τεράστια και έχει δημιουργηθεί η φημισμένη και άκρως παραγωγική για την αγορά των ΗΠΑ, «Taco Tuesday». Προσφέρονται ειδικά μενού και οι τιμές είναι μειωμένες. Έτσι, δίνεται μέσω του άτυπου αυτού θεσμού η ευκαιρία στους πάντες να τα απολαύσουν και να κοινωνικοποιηθούν.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, λατρεύει τα tacos. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει δημοσιεύσει και βίντεο στο οποίο ούρλιαζε «TACO TUESDAY», όσο έτρωγε με την οικογένειά του. Επιπρόσθετα, η 7η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Tacos. Προωθείτε η κατανάλωση του μεξικάνικου εδέσματος και δεν αποκλείεται ο «Βασιλιάς» να έχει παίξει με το μυαλό όλων και η ανακοίνωση-απόφασή του, να σχετίζεται με αυτό.

Παλαιότερα, είχε αποπειραθεί να κατοχυρώσει τη φράση «Tako Tuesday» ως εμπορικό σήμα, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. Σήμερα, ίσως επιστρέψει με μία νέα συνεργασία βασισμένη στον τομέα αυτόν.

Αθλητικογράφοι, αθλητές, θαυμαστές και σε γενικότερα πλαίσια όλη η μπασκετική κοινότητα κάνει υπομονή. Θα ανακοινώσει ο ΛεΜπρόν το τέλος μία μυθικής καριέρας ή η απόφασή του έχει να κάνει με κάποια διαφήμιση, κάποια συνεργασία ή κάποια προώθηση προϊόντος; Ίσως δοκιμάσει κάποιον συνδυασμό... όπως και να έχει. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε!