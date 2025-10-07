Ολυμπιακός: Ο τραυματισμός του Έβανς και τα δεδομένα για την επιστροφή του

Ολυμπιακός έχει μπει ήδη σε mood επίσημων αναμετρήσεων τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη, όμως δεν έχει αγωνιστεί ακόμη πλήρης, αφού ο Κίναν Έβανς ταλαιπωρείται από τραυματισμό που αποκόμισε στο πρώτο φιλικό με την Μονακό, στα παρκέ της Κύπρου.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις (προς το παρόν), ενώ και πέρσι θυμίζουμε πως δεν αγωνίστηκε καθόλου λόγω του σοβαρού τραυματισμού του. Στον Ολυμπιακό βασίζονται στην απόδοση του και είναι ένα ρίσκο που οφείλει να... βγει στον Μπαρτζώκα.

Βέβαια, πλέον υπάρχει στο ρόστερ και ο Νιλικίνα, που ξεκίνησε εντυπωσιακά στον αγώνα με τον Μαρούσι, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει το σκορ και τους πόντους του Έβανς.

Το διάστημα που θα απουσιάσει

Η ενημέρωση που υπήρξε από τον Ολυμπιακό για τον τραυματισμό του Έβανς ήταν απουσία 15-20 ημερών από τις προπονήσεις, ένα χρονικό διάστημα το οποίο έχει ξεπεραστεί.



Πλέον όλοι στο στρατόπεδο των Πρωταθλητών περιμένουν κάποια νέα αποτελέσματα των εξετάσεων του Αμερικανού γκαρντ αυτή την εβδομάδα και αν όλα πάνε καλά τις επόμενες ημέρες, θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων και σταδιακά στα παιχνίδια.



Αυτήν την στιγμή όλα είναι ρευστά όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία επιστροφής του Κίναν Έβανς στο παρκέ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα κάνει επίσημο ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό είτε στα τέλη Οκτωβρίου είτε στις αρχές Νοεμβρίου.



Άλλωστε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην GBL κόντρα στο Μαρούσι δεν έδωσε σαφή απάντηση για τον Έβανς, κάτι που δείχνει πως δεν υπάρχει βεβαιότητα για το πότε μέσα στον Οκτώβριο, θα μπει στους ρυθμούς της ομάδας.



