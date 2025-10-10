Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Dubai BC την 3η αγωνιστική της EuroLeague

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα Παρασκευή (10/10 21:15) την Dubai BC την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά από την διαβολοβδομάδα που έκλεισε με την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία, αφού πρώτα είχε προηγηθεί η νίκη κόντρα στην Μπασκόνια στην χώρα των Βάσκων.

Οι Πειραώτες καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες βασικών παικτών όπως των Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ εκτός θα είναι επίσης και οι Κίναν Έβανς, ΜακΚίσικ και ο Μουσταφά Φαλ. Αντίθετα η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προέρχεται από την ιστορική πρώτη της νίκη στην διοργάνωση κόντρα στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο, μετά την ήττα της στην πρεμιέρα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη προκειμένου να αποκτήσει ψυχολογία ενόψει και του ντέρμπι «αιωνίων που ακολουθεί για το πρωτάθλημα (Κυριακή 12/10) της Stoiximan GBL, αλλά και της νέας διαβολοβδομάδας και τα παιχνίδια με Ανατολού Εφές (εντός, 14/10) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (εκτός, 16/10).

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ