Oλυμπιακός - Ντουμπάι 86-67: Το λαβωμένο θηρίο ήταν πιο επικίνδυνο και... κατασπάραξε την πρωτάρα

O Ολυμπιακός ήταν ανώτερος καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και πήρε μια «εύκολη» νίκη (86-67), στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν στο ΣΕΦ κόντρα στην Dubai BC για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα ματς που πριν την έναρξη του ο Κώστας Πανικολάου βραβεύτηκε ως ο «recordman» συμμετοχών στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» και οι Φουρνιέ, Γουόκαπ παρακολούθησαν από τον πάγκο, οι Πειραιώτες με μπροστάρη τον «εκπληκτικό» Βεζένκοφ αλλά και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Νιλικινά πανηγύρισαν την δεύτερη νίκη τους στην φετινή διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης και μπαίνουν με ψυχολογία σε μια πολύ δύσκολη σειρά παιχνιδιών, αρχής γενομένης, με το ντέρμπι «αιωνίων κόντρα στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα (Κυριακή 12/10) της Stoiximan GBL, αλλά και της νέας διαβολοβδομάδας και τα παιχνίδια με Ανατολού Εφές (εντός, 14/10) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (εκτός, 16/10).

Το ματς

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος βράβευσαν τον Κώστα Παπανικολάου, που έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην αντίπερα όχθη, ο Φιλίπ Πετρούσεβ, αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους των Πειραιωτών στην επιστροφή του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Eurokinissi

Οι ερυθρόλευκοι των πολλών απουσιών (Φουρνιέ, Γουόκαπ) ξεκίνησαν με Νιλικίνα στην θέση «1» και Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ επιθετικούς κινητήριους μοχλούς. Οι τρεις τους μάλιστα σημείωσαν τους 19 από τους 23 πόντους του Ολυμπιακού και οδήγησαν την ομάδα τους στο να χτίσει μια διαφορά 7 πόντων και το 23-16.

Οι γηπεδούχοι είχαν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο και με 6-0 σερί σε 39 δευτερόλεπτα έχτισαν διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι +13 (29-16), γεγονός που ανάγκασε τον Γκόλεματς να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Στα μέσα της περιόδου ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ελεώ και των απουσιών, άφησε για αρκετή ώρα στο παρκέ μια «πειραματική» πεντάδα, με Λι, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, θέλοντας να δώσεις «ανάσες» στην βασική πεντάδα. Ο Ολυμπιακός σε εκείνο το σημείο ζορίστηκε επιθετικά αλλά, χάρις στην εκπληκτική του άμυνα, πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-31 και στο +12.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ασταμάτητος και στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, η Dubai BC αδυνατούσε να βρει λύσεις στο μαρκάρισμα του και με 7 συνεχόμενους πόντους και 19 συνολικά έστειλε εκ νέου τη διαφορά στο +14 και στο 55-41.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αναμφίβολα κατώτεροι των περιστάσεων και με τον «ελλιπή» λόγω τραυματισμών Ολυμπιακό να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου το +19 (71-52), φάνταζε δύσκολο έως απίθανο να ανατραπεί στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, όπως και αποδείχτηκε. Οι Πειραιώτες διατήρησαν το προβάδισμα τους, δεν έδωσαν ποτέ την ελπίδα στους φιλοξενούμενους ότι μπορούν να ανατρέψουν το σκορ και πήραν μια εύκολη-επαγγελματική νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κορτές, Τσίτσι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7, Λι 10, Γουόρντ 5, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ 25, Παπανικολάου 3, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 14, Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 13, Αντετοκούνμπο, Χολ 5.

Dubai BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3, Μπέικον 13, Αμπάς, Πρέπελιτς 6, Μπέρτανς 10, Σανλί, Καμπενγκέλε 10, Ράιτ 7, Πετρούσεφ 14, Άντζουσιτς 2, Καμένιας 2.