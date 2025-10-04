Euroleague: Οι ομάδες που εκτέλεσαν τις περισσότερες βολές- Η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν ολοκληρώθηκε, με την Euroleague να αφήνει πολλά θέματα προς συζήτηση. Ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές ήταν δύο νίκες και δύο ήττες, συνολικά. Ο Ολυμπιακός μετά το «διπλό» στη Βιτόρια, κόντρα στη Μπασκόνια, ηττήθηκε στη Μαδρίτη από την Ρεάλ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός νίκησε στην πρεμιέρα τη Μπάγερν Μονάχου, αλλά ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ.

Με τις δύο πρώτες αγωνιστικές να αποτελούν παρελθόν, η κουβέντα για την διαιτησία πάντα βρίσκεται στο τραπέζι και μάλιστα σε περίοπτη θέση. Δεν ήταν λίγες οι φορές που υπήρξαν συζητήσεις για αποφάσεις (ή και μη αποφάσεις) των διαιτητών, κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το θέμα των βολών είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, με τις συζητήσεις στα social media, αλλά και στις συνεντεύξεις Τύπου των προπονητών να είναι έντονες, κάνοντας λόγο για διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Μια συζήτηση που δεν έχει τέλος.

Οι ομάδες με τις περισσότερες βολές της διπλής αγωνιστικής

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν αποτελεί παρελθόν, οπότε ας ρίξουμε μια ματιά στις ομάδες που πήγαν πιο πολύ από κάθε άλλη στη γραμμή των βολών για να εκτελέσουν βολές.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που εκτέλεσε 60 βολές στα δύο πρώτα παιχνίδια επί ισπανικού εδάφους.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, έχοντας εκτελέσει 53 βολές στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, ωστόσο δεν είναι... μόνος στη θέση αυτή. Διότι η Παρί ισοβαθμεί με το τριφύλλι, έχοντας 53 εκτελεσμένες βολές στη διοργάνωση.

Μία θέση πιο κάτω βρίσκεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που αν και μετράει ρεκόρ 0-2, έχει εκτελέσει 50 ελεύθερες βολές.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες είναι οι μοναδικές που μετρούν 50+ ελεύθερες βολές στη διοργάνωση, την ώρα που η κάτοχος του τίτλου Φενέρμπαχτσε μετράει 31 βολές, ενώ η φιναλίστ, Μονακό, του Βασίλη Σπανούλη έχει σουτάρει 30 βολές.