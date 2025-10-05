Χωρίς τον Αταμάν στον πάγκο απέναντι στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός

Την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις στρέφει πλέον ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.

Το «τριφύλλι» υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (16:00) στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Stoiximan GBL, όμως θα το κάνει χωρίς τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο. Ο Τούρκος τεχνικός εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής αποκλεισμού, λόγω των δηλώσεών του μετά το τέλος του τέταρτου τελικού της περσινής σειράς με τον Ολυμπιακό.

Τη θέση του στον πάγκο θα πάρει ο Χρήστος Σερέλης, ο οποίος θα αναλάβει να καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Επιβάλλεται στον Εργκιν Αταμαν, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για δηλώσεις του οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος και οι οποίες έλαβαν χώρα την 8-6-2025, μετά τη λήξη του τέταρτου αγώνα των τελικών του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)», είχε αναφέρει η απόφαση του αθλητικού δικαστή.