Κίνηση: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Χάος στην Αττική Οδό, τροχαίο στη Μεσογείων

Με το πόδι κολλημένο στο φρένο ξεκινάει η Τρίτη 07/10 καθώς η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δυο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα παρατηρούνται επίσης και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τη βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον να είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από τα οχήματα.

Λίγο πιο κάτω, στη λεωφόρο Συγγρού εντοπίζονται μικρές καθυστερήσεις που ξεκινούν από τον Νέο Κόσμο έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια στην άνοδο από το Πεδίο του Άρεως.

Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Παράλληλα, στο ρεύμα προς Αθήνα έχει προκληθεί τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε δυο οχήματα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια από το ύψος της οδού Κατεχάκη.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από το Μαρούσι έως και τον κόμβο τη βασιλίσσης Σοφίας.

Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Καρέα.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.