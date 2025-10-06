Κίνηση: «Αλαλούμ» σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων - Τροχαίο στην Αττική Οδό

Με πολλές καθυστερήσεις ξεκινάει η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας με τις ουρές σε κάποια σημεία να είναι πολύ μεγάλες.

Έτσι, το πρωί της δευτέρας 06/10, η κίνηση στο λεκανοπέδιο θυμίζει μια από τα ίδια με τον Κηφισό να έχει καθυστερήσεις χιλιομέτρων που ξεκινούν από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν έως την Κηφισιά.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Στην Αττική Οδό, έχει σημειωθεί ατύχημα μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, Δεξιά λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Ανθούσα,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι δρόμοι αρχίζουν να κοκκινίζουν με την Τροχαία να σημειώνει ότι τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται, όπως κάθε πρωί, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού. Παράλληλα, στη λεωφόρο Συγγρού εντοπίζονται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στο ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας εντοπίζονται ελάχιστες καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας από το Πεδίο του Άρεως.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από τον Παράδεισο έως και τον κόμβο της Κατεχάκη. Στην άνοδο, η κίνηση μοιάζει να βρίσκεται σε πιο ήπιους ρυθμούς. Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως την Αγία Παρασκευή.

Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Καρέα.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.