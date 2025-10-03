Κίνηση: Ταλαιπωρία στους δρόμους από νωρίς - Της «υπομονής» Κηφισός, Μεσογείων

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σήμερα και η εικόνα στους δρόμους της πόλης είναι σχεδόν αναμενόμενη. Η εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, όμως η ταλαιπωρία στους δρόμους μόλις ξεκίνησε. Από πολύ νωρίς η κίνηση «δοκιμάζει» τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Αν λοιπόν πρόκειται να βγείτε έξω πάρτε μια βαθιά ανάσα, οπλιστείτε με υπομονή και θυμηθείτε: λίγες ώρες έμειναν μέχρι το Σαββατοκύριακο!

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Μεσογείων. Την ίδια στιγμή, στο «κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στο «κόκκινο» είναι και η Λ. Βενιζέλου στην άνοδο.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από το Χαλάνδρι μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι τον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Google Maps

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας δεν καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ομαλά.