Χάος στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - «Σημειωτόν» λόγω κίνησης σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Συνεχίζεται ο... Γολγοθάς που καλούνται να ξεπεράσουν οι οδηγοί την Πέμπτη (2/10) για τις μετακινήσεις τους αφού ο βροχερός καιρός που έχει πλήξει την Αττική έχει κάνει αφόρητη την κίνηση τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον Κηφισό είναι «εφιαλτική». Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά με το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων να ξεκινά από το ύψος της μεταμόρφωσης και να φτάνει έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Την ίδια ώρα, η εικόνα στο ρεύμα προς Λαμία μοιάζει λίγο καλύτερη. Αρκετό... κόκκινο παρατηρείται «χαμηλά» και χαρακτηριστικά από την Πειραιώς έως και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι μετακινήσεις επίσης γίνονται με αρκετές καθυστερήσεις. Δυσχέρεια υπάρχει τόσο στην κάθοδο όσο και στην κάθοδο κατά μήκος του δρόμου με συγκεκριμένα σημεία η κατάσταση να είναι απροσπέλαστη.

Παράλληλα, οι οδηγοί θα παραμείνουν πολύ ώρα με το πόδι στο φρένο στους δρόμους πέριξ του κέντρου. Τα οχήματα στην Βασιλίσσης Σοφίας δεν μετακινούνται, στην Βασιλίσσης Αμαλίας υπάρχει αυξημένη κίνηση ενώ και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου η κατάσταση είναι της... υπομονής.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους παρακάτω δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Θηβών

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Φιλελλήνων

Λ. Βεΐκου

Λ. Ηλιουπόλεως

Πειραιώς

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Αττική Οδός

Λ.Σχιστου

Στο «κόκκινο» και η Αττική Οδός

Η εικόνα στην Αττική Οδό δεν αλλάζει αφού οι οδηγοί θα συναντήσουν στα δυο ρεύματα αυξημένη κίνηση. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα,

10'-15' στην έξοδο για Πειραιά

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο,

15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στον Περιφερειακό Υμηττού,

5-10’ έξοδος για Καρέα.