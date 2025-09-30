«Κόλαση» ο Κηφισός μετά από τροχαίο στο ύψος του Ρέντη - Χάος και στο κέντρο

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα ΙΧ συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.



Την ίδια στιγμή μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε πολλούς άλλους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στο «κόκκινο» είναι και η άνοδος από του Ρέντη μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από την Νέα Ερυθραία μέχρι το Μαρούσι και από το Χαλάνδρι μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι τον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι την διασταύρωση με Κηφισίας στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη Σταδίου

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κυρίως στην κάθοδο

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη στην άνοδο

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Google Maps

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.