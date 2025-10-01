Κίνηση: Δραματική κατάσταση από την 24ωρη απεργία – Ουρά χιλιομέτρων στον Κηφισό

Σε κόλαση έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/10) το οδικό δίκτυο της Αθήνας. Η κίνηση είναι αυξημένη από νωρίς και οι εργαζόμενοι καλούνται να οπλιστούν με τεράστια αποθέματα υπομονής, καθώς η 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και οι στάσεις εργασίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) έχουν βγάλει μαζικά τα αυτοκίνητα στους δρόμους, εκτινάσσοντας τη συμφόρηση.

Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών στο κόκκινο

Η κατάσταση στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικά στο ρεύμα καθόδου, η κίνηση είναι «νεκρή» στο κομμάτι από το Αιγάλεω μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, σχηματίζοντας ουρές που ξεπερνούν τα 10 χιλιόμετρα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

Δείτε εικόνα από την κίνηση στους δρόμους

Συναγερμός σε όλους τους κεντρικούς άξονες

Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται και στην πρόσβαση από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Οι βασικοί κεντρικοί άξονες ήταν «στο κόκκινο» πολύ πριν τις 08:00 π.μ., προμηνύοντας ότι η κατάσταση θα παραμείνει ασφυκτική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας:

Κηφισίας και Μεσογείων παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα (στο ρεύμα προς Αθήνα), στην οδό Κανελλοπούλου, καθώς και στην Κατεχάκη.

Τα «μπλοκαρισμένα» σημεία

Σύμφωνα με την Τροχαία και τα στοιχεία από την Αττική Οδό, τα κυριότερα προβλήματα στην κίνηση εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος): Από Δαφνί έως Διυλιστήρια.

Αθηνών-Λαμίας (έξοδος): Από Λένορμαν έως Αχαρνών.

Αλεξάνδρας.

Βασ. Κωνσταντίνου.

Λιμάνι Πειραιά.

Αττική Οδός (προς Αεροδρόμιο): Καθυστερήσεις 10΄-15΄ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.