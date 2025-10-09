Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση ξεκινάει η Πέμπτη 09/10 για τους οδηγούς. Οι περισσότεροι βασικοί οδικοί άξονες του λεκανοπεδίου κοκκινίζουν όσο περνάει η ώρα.

Στον Κηφισό από τις πρώτες πρωινές ώρες παρατηρούνται τα βασικότερα προβλήματα με τη συμφόρηση να επικεντρώνεται κυρίως τμηματικά στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία και από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λυκόβρυση.

Δυσχέρεια υπάρχει και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Σημειώνεται επίσης ότι όσοι οδηγοί κινούνται προς και στο κέντρο της Αθήνας, η βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του Χίλτον έως και το Ζάππειο είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από οχήματα.

Παράλληλα, για άλλο ένα πρωινό στη λεωφόρο Συγγρού εντοπίζονται σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος της Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια στην άνοδο από το Πεδίο του Άρεως.

Στις λεωφόρους Μεσογείων και κυρίως στην Κηφισίας επικρατεί μποτιλιάρισμα κυρίως στην άνοδό τους.

Συγκεκριμένα, όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν δυσχέρειες κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα.

Για άλλη μια ημέρα, η λεωφόρος Καρέα έχει μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως την Ελλήνων Αξιωματικών.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45' από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.