Κίνηση: Ζόρικο πρωινό σε Κηφισό και Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

Ζόρια από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10) αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, τόσο στο ρεύμα της ανόδου, όσο και της καθόδου, από το ύψος της λεωφόρου Κηφισού μέχρι την Μεταμόρφωση.

Παράλληλα, με το πόδι κολλημένο στο φρένο είναι και οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Της υπομονής η κίνηση και σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Απροσπέλαστο φαίνεται και το κέντρο της Αθήνας από πολύ νωρίς το πρωί, με καθυστερήσεις στο ρεύμα της ανόδου της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Σταδίου, την άνοδο της Πειραιώς.

45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Αδιανόητες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από την Φυλής έως την Κηφισίας.

Δύσκολα τα πράγματα και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, με 15λεπτες καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και 20λεπτες από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.