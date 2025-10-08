Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η «Barbara» - Στο Αιγαίο περιορίζονται οι βροχές

Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, με βροχοπτώσεις να σημειώνονται κατά τόπους μόνο μέχρι νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί θα επικρατούν αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειωθούν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές έως νωρίς το πρωί, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έως νωρίς το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου θα επικρατήσει σχεδόν αίθριος καιρός στη χώρα με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς.

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ευκαιρία για εξωτερικές δουλειές από Πέμπτη

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επεσήμανε την αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο, Πέμπτη, υπογραμμίζοντας πως είναι «ευκαιρία για εξωτερικές δουλειές και βόλτες από την Πέμπτη και για 5-6 ημέρες αφού θα ανέβει η θερμοκρασία και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τη Ζακέτα δεν την ξεχνάμε!».