Ο «Ω-εμποδιστής» κάνει ξανά χειμωνιάτικο το σκηνικό καιρού - Πόσο θα διαρκέσει η «ανάσα καλοκαιρίας»

Η... αποχώρηση της κακοκαιρίας «Barbara» έφερε «ανάσα καλοκαιρίας» με άνοδο θερμοκρασίας (είναι χαρακτηριστικό ότι την Πέμπτη ο υδράργυρος σκαρφάλωσε μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου) και ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, από τις 14 του μήνα και έπειτα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι σχηματίζεται ένας ισχυρός «Ω-εμποδιστής», ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς την Ελλάδα.

Ο εκτεταμένος αντικυκλώνας από τη βορειοδυτική Ευρώπη μπορεί να φέρει ξανά χειμωνιάτικο σκηνικό καιρού.



Όπως αναφέρει και η μετεωρολόγος του Action 24, Όλγα Παπαβγούλη, αν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε θα οδηγήσει σε αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με αξιόλογες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας φθινοπωρινό έως και χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό.

Επισημαίνει ωστόσο ότι η εβδομάδα που διανύουμε είναι ίσως μια καλή ευκαιρία για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες, πριν από τη νέα μεταβολή του καιρού.

Η πρόγνωση για σήμερα, Παρασκευή 10/10

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 21-23, στη Θεσσαλία από 6 έως 23-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-25, στα Επτάνησα από 11 έως 22-23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22-23 βαθμούς.