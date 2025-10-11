Καιρός: Αλλαγή σκηνικού την Κυριακή – Που θα ρίξει βροχές και θα αγριέψουν οι άνεμοι

Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού για τον καιρό της Κυριακής

Ωστόσο, στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Κρήτη θα δούμε νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 20 με 22, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα νότια οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, οπότε στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα