Κολυδάς: «Καιρός με μικρά καλοκαιράκια στην καρδιά του φθινοπώρου» - Πότε έρχονται βροχές

Μικρό καλοκαιράκι χαρακτηρίζει ο Θοδωρής Κολυδάς τις ημέρες που διανύουμε με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, κυρίως το μεσημέρι.

Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει για μικρά καλοκαιράκια στην «καρδιά» του φθινοπώρου και όπως σημειώνει, ο καιρός αλλάζει με βροχές από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Η ανάρτηση Κολυδά

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή στην πλατφόρμα X αναφέρει τα εξής: «Τα φθινοπωρινά καλοκαίρια είναι ο κοινός "ποιητικός" τρόπος να ονομάζουμε ένα απολύτως μετεωρολογικό μοτίβο, τα Ισχυρά υψηλά, με καθαρή ατμόσφαιρα και γλυκές μέρες. Η Ευρώπη τα γιορτάζει με δικούς της Αγίους και δικές της λέξεις.

Στην Ελλάδα, μετά από μια ανάσα ευδείας και ήπιων θερμοκρασιών, η Μεσογειακή δίοδος μένει ανοιχτή και τα συστήματα από την κεντρική Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκουν δρόμο προς τα ανατολικά – με βροχές στη χώρα μας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι βροχές αυτές φαίνεται να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, μέχρι τότε όμως, απολαμβάνουμε την καθαρή λιακάδα και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πράξη του φθινοπώρου».