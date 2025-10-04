Καιρός: Συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα οι φθινοπωρινές βροχές - Η ανάρτηση Κολυδά

Μεγάλα ύψη βροχής έδωσε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2025.



Στον χάρτη του που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού αθροιστικού υετού από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το ίδιο διάστημα.



Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής. Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της βόρειας και δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.



Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών



Στη μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, καθώς και στην προοπτική του καιρού για τις επόμενες ημέρες.



Όπως τόνισε, οι «ποτιστικές φθινοπωρινές βροχές αποτελούν ζωτικό μηχανισμό καθώς ενυδατώνουν τα εδάφη μετά από ένα ξηρό καλοκαίρι, προετοιμάζοντάς τα για τις χειμερινές καλλιέργειες, επανατροφοδοτούν τους υδροφορείς, συμβάλλοντας στην ισορροπία των υδάτινων πόρων, μειώνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, καθώς ενισχύουν τη βλάστηση και τη διαθεσιμότητα υγρασίας στη βιομάζα και τέλος συμβάλλουν στην οικολογική ισορροπία, ανανεώνοντας λίμνες, ποτάμια και υδροβιότοπους».



Και κατέληξε: «Η σημασία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό. Οι βροχές συνεχίζονται και την ερχόμενη εβδομάδα».