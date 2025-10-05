Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία «Barbara»

Η σχεδόν καλοκαιρινή αίσθηση που αφήνει η Κυριακή θα αλλάξει άρδην από απόψε το βράδυ, καθώς η χώρα εισέρχεται στην επιρροή του βαρομετρικού χαμηλού που οι Ιταλοί ονόμασαν «Barbara». Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες τη Δευτέρα αναμένεται να επηρεάσουν σχεδόν όλη την επικράτεια.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τα νέα δεδομένα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια κλασική για την εποχή μεταβολή, η οποία είναι περισσότερο «ευεργετική παρά επικίνδυνη», ωστόσο απαιτείται προσοχή.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με την ανάλυση των μετεωρολόγων, η μεταβολή του καιρού θα σαρώσει τη χώρα από τα δυτικά στα ανατολικά για περίπου 48 ώρες, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας.

🎯ΚΑΙΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

✅ Μια υπέροχη φθινοπωρινή ημέρα ξεκίνησε σήμερα και θα διατηρηθεί έτσι στις περισσότερες περιοχές. Από το απόγευμα προς το βράδυ ο καιρός απο τα ΒΔ θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που τη Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα. Το… pic.twitter.com/bRHIXpXON4 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 5, 2025

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Δευτέρα (6/10): Το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά (μέχρι αργά το απόγευμα), η Δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και του Ανατολικού Αιγαίου (από το απόγευμα). Λίγες βροχές αναμένονται και στην Αττική το πρωί.

Τρίτη: Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Πτώση θερμοκρασίας και άνεμοι

Η μεταβολή θα είναι αισθητή στη θερμοκρασία. Η πτώση θα φτάσει έως και τους 8 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στους 20 βαθμούς το μεσημέρι.

Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα με μονοψήφιες τιμές. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι άνεμοι στο Ιόνιο (βοριάδες) και στο νότιο Αιγαίο (δυτικοί) θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Όπως διευκρίνισε ο Θοδωρής Κολυδάς, η ΕΜΥ ενέταξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή στη γενική πρόγνωση του καιρού, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν κρίνονται πολύ υψηλά για να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο. Από την Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και να παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.