Αγριεύει η κακοκαιρία «Barbara»: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση καιρού από τον Αρναούτογλου

Σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού «βλέπει» τις επόμενες ώρες ο Σάκης Αρναούτογλου με την κακοκαιρία «Barbara» να βρίσκεται προ των πυλών, τόσο στις περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου όσο και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μετεωρολόγος, εξήγησε ότι «η Αττική θα έχει κάποιες αξιόλογες τοπικές μπόρες στα ανατολικά και τα νότια. Περισσότερες από το βράδυ». Οι περισσότερες βροχές, ωστόσο, θα πέσουν στη Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα.

Παράλληλα, προς τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (6/10) σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη και προς Κυκλάδες και βορειότερα τα φαινόμενα αναμένεται να... αγριέψουν, ενώ και η Κρήτη θα επηρεαστεί λίγο πιο αργά στην μέρα.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνεχίσουν στην ίδια ένταση ενώ από την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί ενώ την Παρασκευή και τις επόμενες μέρες θα επικρατεί ηλιοφάνεια.