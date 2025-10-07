Έρχονται κι άλλες βροχές και χιόνια μέσα στον Οκτώβριο - «Τσουχτερό» κρύο λέει ο Νίκος Καντερές

Ο φετινός Οκτώβριος δεν έχει τελειώσει ακόμη τα «όπλα» του, προειδοποιεί μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, καθώς αναμένονται κι άλλα φθινοπωρινά συστήματα με βροχές και χιόνια. Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τα κανονικά επίπεδα, με το κρύο να γίνεται αισθητό σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του μετεωρολόγου, το πρώτο χαμηλό ήταν ιδιαίτερα ισχυρό και έδωσε πολλές και ευεργετικές βροχές για τη γεωργία, τα δάση και τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι βροχοπτώσεις κάλυψαν ολόκληρη τη χώρα, με αρκετές περιοχές να φτάνουν τα κανονικά ύψη βροχής του Οκτωβρίου. Όπως σημειώνει, λίμνες όπως η Πλαστήρα γέμισαν σημαντικά, ενώ στον Μόρνο τα ύψη βροχής κυμάνθηκαν μεταξύ 20 και 40 χιλιοστών.

Αντίθετα, το δεύτερο χαμηλό, που επηρέασε τη χώρα στις 6 Οκτωβρίου, ήταν σαφώς ασθενέστερο, με περιορισμένες βροχές κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και τη Θράκη. Στον Μόρνο, καταγράφηκαν 15 έως 20 χιλιοστά βροχής.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, ο μετεωρολόγος σημειώνει πως σήμερα Τρίτη και λιγότερο αύριο Τετάρτη θα εκδηλωθούν τοπικές και παροδικές βροχές, με διαστήματα ηλιοφάνειας, που θα είναι περισσότερα την Τετάρτη.

Από την Πέμπτη έως και την επόμενη Τρίτη, δεν προβλέπεται κάποια αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, ο φετινός Οκτώβριος έχει και άλλον υετό – βροχές αλλά και χιόνια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

«Συμπεράσματα των δυο πρώτων φθινοπωρινών συστημάτων

Θα τελειώσει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου με την επίδραση 2 βαρομετρικών χαμηλών σε ότι αφορά τον υετό, δηλαδή βροχές, χιόνια και καταιγίδες.

Το πρώτο και πολύ ισχυρό χαμηλό έδωσε πολλές βροχές μέτριες έως ισχυρές, που ήταν ευεργετικές για τη γεωργία, τον υδροφόρο ορίζοντα, τα δάση και το περιβάλλον και τον άνθρωπο γενικά.

Οι βροχές έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα σε πολλές περιοχές έφθασαν τις κανονικές τιμές, δηλαδή τα ύψη βροχής ήταν όσο πέφτει στη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Αποτέλεσμα ήταν σε αρκετές περιοχές λίμνες, όπως η λίμνη Πλαστήρα να δεχθεί πολλά νερά από τα γύρω βουνά.

Στο Μόρνο τα ύψη βροχής δεν ήταν μεγάλα γύρω στα 20 με 40 χιλιοστά.

Το δεύτερο χαμηλό, καμία σύγκριση με εκείνο στην αρχή του μήνα, οι βροχές που έδωσε, χθες(6/10), ήταν γενικά ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση βασικά τη δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, όπως στη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, μερικώς την Ήπειρο και Θράκη.

Στο Μόρνο τα ύψη που σημειώθηκαν ήταν 15 με 20 χιλιοστά.

Για το Μόρνο έρχεται να επιβεβαιωθεί ένα από τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί από την παρακολούθηση και μελέτη της επιστημονικής επιτροπής που είχε γίνει πριν 33 χρόνια, ενόψει της διαφαινόμενης τότε λειψυδρίας.

Δηλαδή βαρομετρικά χαμηλά που έρχονται από τα δυτικά πρέπει να είναι πολύ ισχυρά για να ξεπεράσουν 2-3 ορεινούς όγκους, όπως της Αιτωλοακαρνανίας και νησιών Ιονίου για να πέσουν πολλά νερά στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Μόρνου, εκτός από τις περιπτώσεις καταιγίδων.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη σήμερα Τρίτη και λιγότερο αύριο Τετάρτη λόγω αστάθειας θα σημειωθούν τοπικές παροδικές βροχές, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας που θα είναι περισσότερα τη Τετάρτη.

Από τη Πέμπτη έως και την άλλη Τρίτη τουλάχιστον δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη μεταβολή, αλλά ο φετινός Οκτώβριος έχει και άλλον υετό δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια.

Σε ότι αφορά τη κύμανση του υδραργύρου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα και η ψύχρα ή το κρύο, ανάλογα από τη περιοχή θα είναι αισθητά και προφανώς το ντύσιμο και η θέρμανση.»