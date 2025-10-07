Το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara»: Xιονοκαταιγίδα «έντυσε» στα λευκά τα Καλάβρυτα - Βίντεο

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για το «σκληρό» πρόσωπο της κακοκαιρία Barbara αποδείχτηκαν ακριβείς, καθώς οι βροχές, οι καταιγίδες που συνοδευτήκαν από κεραυνούς και ισχυρές βροντές όπως και η πτώση της θερμοκρασίας, δημιούργησαν ένα πλήρες φθινοπωρινό σκηνικό, ενώ σε κάποιες περιοχές -αν και αρχές Οκτωβρίου- ήδη έπεσαν τα πρώτα χιόνια.

Έντονα φαινόμενα παρατηρήθηκαν στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα Καλάβρυτα, όπου καταγράφηκε χιονοκαταιγίδα στα 1700 υψόμετρο στην οροσειρά του Χελμού.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο του Forecast Weather, παρατηρήθηκαν οι πρώτες λευκές νιφάδες στην οροσειρά, απόρροια του περάσματος της κακοκαιρίας «Barbara» από τη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Οι πρώτες νιφάδες στα Καλάβρυτα ξάφνιασαν τους κατοίκους και χαροποίησαν τους φίλους του σκι. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή του φθινοπώρου, η έντονη κακοκαιρία που ξεκίνησε την Δευτέρα έχει «ρίξει» σημαντικά τον υδράργυρο, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν σε χειμώνα.

Δείτε βίντεο:

Χιονοκαταιγιδα ⚡️ τώρα στα Καλάβρυτα στα 1700 μέτρα μ υψόμετρο



Πηγή : meter pic.twitter.com/EviGGbn5Yv — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 7, 2025

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Barbara» - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα πολλές περιοχές της χώρας, λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που ξεκίνησε από το βράδυ της Κυριακής.

Σε νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού το μεσημέρι της Τρίτης και ενώ έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αττική, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως το χαμηλό βαρομετρικό βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι λόγω αυτού, βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες , Θράκη και Δωδεκάνησα. Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά προειδοποιεί, την Πέμπτη αναμένονται οι πιο πολλές βροχές.

«Στην Μαύρη θάλασσα αυτή τη στιγμή το χαμηλό. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες , τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του.

«Ευκαιρία για εξωτερικές δουλειές και βόλτες από την Πέμπτη και για 5-6 ημέρες αφού θα ανέβει η θερμοκρασία και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τη Ζακέτα δεν την ξεχνάμε!», συμπληρώνει.

Δείτε την ανάρτηση: