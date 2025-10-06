Κακοκαιρία «Barbara»: Ισχυρές μπόρες στην Αττική μετέτρεψαν δρόμους σε... ποτάμια

Ισχυρές μπόρες και βροχοπτώσεις σημειώθηκαν νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (6/10) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με την κακοκαιρία «Barbara» να... χτυπά την πόρτα και να κάνει αισθητή την παρουσία της για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, βελτίωση των φαινομένων θα υπάρξει μετά την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα που αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου επηρεάζονται από τις καταιγίδες.

Έτσι, οι κάτοικοι του μεγαλύτερου αστικού ιστού της χώρας είδαν καταρρακτώδη βροχή να πέφτει σε περιοχές των δυτικών προαστίων όπως το Χαϊδάρι, την Πετρούπολη, το Περιστέρι, τα Άνω Λιόσια, το Καματερό καθώς και στα βόρεια προάστια της Αττικής, στην Κηφισιά, το Μαρούσι και τα Μελίσσια.

Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία έως τις 18:40 το απόγευμα της Δευτέρας 06/10.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα αναμένονται πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση της ΕΜΥ, αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και είναι πιθανό στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρειαπελάγη.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.