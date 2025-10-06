Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας φέρνει η «Barbara» – Πού θα χτυπήσει η νέα κακοκαιρία

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τον καιρό της χώρας από σήμερα Δευτέρα (6/10) έως την Τετάρτη (8/10). Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας «Barbara» θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Κολυδάς: Πιθανόν έντονες βροχές και καταιγίδες

Στο γεγονός ότι η ΕΜΥ δεν εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων και επέλεξε να βάλει τη νέα μεταβολή του καιρού στην ενότητα «προειδοποιήσεις» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

«Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα «προειδοποιήσεις», όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

‘Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα’.

Σας παραθέτω σε βίντεο τον υετό ανά ώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 7/8/2025 για καλύτερη ενημέρωσή σας»:

⛈️⚠️ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

✅Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα "προειδοποιήσεις", όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

" Πιθανώς κατά τόπους… pic.twitter.com/XlENIxAY2f — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 5, 2025

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα αναμένονται πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση της ΕΜΥ, αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και είναι πιθανό στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρειαπελάγη.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.