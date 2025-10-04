Σαμαρίνα: Τα πρώτα χιόνια εγκλώβισαν κτηνοτρόφους και πρόβατα στα βουνά λόγω... ευλογιάς

Τα πρώτα χιόνια δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους στα ελληνικά βουνά παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα στις πρώτες φθινοπωρινές μέρες.

Τα χιόνια βρήκαν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τους εγκλωβισμένα στα μεγάλα υψόμετρα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς λόγω των μέτρων που ισχύουν για τις μετακινήσεις, δεν πήραν ακόμη το πράσινο φως για να κατέβουν στα «χειμαδιά».

Στα ορεινά της Σαμαρίνας βρίσκεται ο Βασίλης Ανθούλης με τα κοπάδια του ταΐζοντας τα πρόβατα με ό,τι βρίσκει ανάμεσα στο χιόνι.

«Συνήθως φεύγαμε για τα βοσκοτόπια της Θεσσαλίας τέτοια εποχή… Ξεκινούσαμε με τα πόδια και σε δέκα δεκαπέντε μέρες φτάναμε» λέει ο ίδιος στην ιστοσελίδα epiruspost.gr.

EPIRUSPOST

Φέτος ακόμη βρίσκεται στο βουνό και το πιθανότερο είναι ότι τα ζώα θα φορτωθούν σε φορτηγά για τη μετακίνηση.



«Ξημερώσαμε με χιόνι και τώρα, μεσημέρι σχεδόν η θερμοκρασία είναι στους τρεις βαθμούς υπό το μηδέν» σημειώνει εκφράζοντας την αγωνία του για τις δυσκολίες που προκαλούν στο βουνό οι καιρικές συνθήκες της εποχής.